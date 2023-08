Trumps Polizeifoto. AP/samiyah

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Beitrag zum Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, nach mehr als zweieinhalb Jahren Pause zurückgekehrt. Trump, der vor seinem Verbot auf der Plattform einst mehr als 88 Millionen Follower hatte, postete am Donnerstag sein kurz zuvor gemachtes Polizeifoto, einen sogenannten Mugshot, im Gefängnis von Fulton County im US-Bundesstaat Georgia gemeinsam mit den Worten: "Wahlbeeinflussung. Niemals aufgeben!"

Trump hat sich am Donnerstagabend im Bezirksgefängnis von Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nach der Aufnahme seiner Personalien und eines Polizeifotos verließ Trump das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt von Georgia nach wenigen Minuten bereits wieder - und beklagte sich einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn.

"Ich habe nichts falsch gemacht"

"Das ist ein sehr trauriger Tag für Amerika", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) kurz vor seinem Abflug aus Atlanta. "Das hätte nie passieren dürfen", bekräftigte der republikanische Präsidentschaftsbewerber, der bei der Wahl 2024 erneut antreten will. Er sprach erneut davon, die Strafverfolgung gegen ihn sei nichts als Wahlbeeinflussung. Was hier geschehe, sei eine Farce. "Ich habe nichts falsch gemacht", beteuerte er. "Und jeder weiß das." Er habe jedes Recht gehabt, die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 anzuzweifeln, behauptete der 77-Jährige.

Auch die Polizeifotos weiterer Angeklagter, wie die des ehemaligen Bürgermeisters von New York City und Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten, Rudy Giuliani, und des ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses von unter Trump, Mark Meadows, wurden veröffentlicht.

Rudy Giuliani, Donald Trump und Mark Meadows (von links). AFP/FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

In seinem Posting verlinkte der ehemalige Präsident eine Website, auf der seine Befürworter für seinen Wahlkampf spenden können. Trumps Profil war nach dem Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 dauerhaft gesperrt worden. Am 19. November 2022 revidierte das in San Francisco ansässige Unternehmen allerdings seine Position unter der Führung des neuen Besitzers, Elon Musk, der Twitter am 2. Oktober gekauft hatte.

Debatte ohne Trump

Dass der Republikaner für das Prozedere anders als bei vorherigen Anklagen nicht vor Gericht, sondern in einem Gefängnis erscheinen musste, hat zumindest von der Außenwirkung eine neue Qualität. Trump wurde in Atlanta mit 18 weiteren Beschuldigten wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen.

Während Trump derzeit in mehreren Verfahren verwickelt ist, ist der Wahlkampf für die Republikaner im vollen Gange. Am Mittwochabend (Ortszeit) fand die erste TV-Debatte unter acht Kandidatinnen und Kandidaten für die Republikaner bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 statt. Trump war nicht anwesend, führt aber im Durchschnitt aller Umfragen. Laut einer von der US-Zeitung "Washington Post" veröffentlichten Umfrage unter potenziellen republikanischen Vorwahl- und Caucus-Wählern schnitt der Gouverneur des Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, mit 29 Prozent bei der Debatte am besten ab. Der ehemalige Pharmamanager Vivek Ramaswamy lag mit 26 Prozent fast gleichauf. Das Ergebnis mag überraschen, denn DeSantis hielt sich in der Regel in der lautstarken Debatte zurück.

Wegen Trumps Abwesenheit waren für die Diskussionssendung nur schlechte Quoten erwartet worden. Wie eine Auswertung des Dienstes Nielsen am Freitag aber ergab, war diese Erwartung falsch: Mit rund 13 Millionen Zuseherinnen und Zusehern lag die Sendung deutlich besser als im Vorfeld befüchtet. (APA, Reuters, red, 25.8.2023)