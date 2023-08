Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Beitrag zum Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, zurückgekehrt. Trump, der vor seinem Verbot auf der Plattform einst mehr als 88 Millionen Follower hatte, postete am Donnerstag sein kurz zuvor gemachtes Polizeifoto im Gefängnis von Fulton County in Georgia gemeinsam mit den Worten: "Wahlbeeinflussung. Niemals aufgeben!"

Trumps Polizeifoto. AP/samiyah

Zudem verlinkte der Republikaner eine Website, auf der seine Befürworter für seinen Wahlkampf spenden können. Trumps Profil war nach dem Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 dauerhaft gesperrt worden. Am 19. November 2022 revidierte das in San Francisco ansässige Unternehmen allerdings seine Position unter der Führung des neuen Besitzers, Elon Musk, der Twitter am 2. Oktober gekauft hatte.

Trump hatte nach der Sperrung seines Twitter-Profils eine eigene Social-Media-Plattform mit dem Namen "Truth Social" gegründet, auf der er etwa 6,4 Millionen Follower hat.