Die Finanzpolizei-Kontrolle am Frequency-Festival vergangene Woche hat jetzt für mehrere Security-Firmen ein Nachspiel. Die Finanzpolizei will bei den Bezirksverwaltungsbehörden Anträge auf Entzug der Gewerbeberechtigung gegen sie stellen. Das sagte Finanzpolizeichef Wilfried Lehner dem "Kurier". Betroffen seien Security-Firmen, "bei denen systematisch keine Sicherheitsüberprüfungen des Personals erfolgten".

Am Samstag, 18. August hatte die Finanzpolizei am Frequency-Festival in St. Pölten Security-Mitarbeiter und Beschäftigte von Essenslieferanten kontrolliert. 214 Personen wurden überprüft, 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz gestellt. Meist handelte es sich um den Verdacht der Schwarzarbeit. Viele Mitarbeiter versuchten, vor den Polizisten zu fliehen, rund 50 Personen gelang es.

Auch rund um die Green Stage waren beim Frequency 2023 viele Securityleute tätig – etliche davon schwarz. APA/FLORIAN WIESER

Bis zu 100 Anzeigen möglich

Vielen von ihnen sei man jetzt auf der Spur, schildert Finanzpolizeichef Lehner. Die Zahl der Anzeigen werde am Ende wahrscheinlich die 100er-Marke übersteigen. "Wir müssen uns noch einen Gesamtüberblick verschaffen und tragen die Puzzlesteine zusammen", sagt er. Die Ermittler würden sich derzeit durch einen Wust an sichergestellten Verträgen und Aufzeichnungen arbeiten: "Es waren Leute darunter, die gleich bei drei Security-Firmen geringfügig beschäftigt gemeldet waren, die verspätet oder erst im Zuge der Amtshandlung bei der Sozialversicherung angemeldet wurden."

Im Fokus der Ermittler steht laut "Kurier" die Crowd Control Security GmbH (CCS), eine im April 2023 vom Festival-Veranstalter Barracuda Holding und einer Eventagentur gegründeten Sicherheitsfirma. Das Unternehmen gehört Barracuda-Gesellschafter Harald Jenner. Die CCS fungierte als Sicherheitsdienstleister für das Frequency-Festival und soll dort 600 Security-Mitarbeiter beschäftigt haben.

Rekordzahl an beauftragten Subfirmen

Zusätzlich soll die CCS mittels Werkverträgen 13 Sub-Securityunternehmen beauftragt haben. Diese vergaben angeblich wiederum Aufträge an weitere fünf Subsubfirmen weiter.

"Diese Vielzahl an Subfirmen ist neuer Rekord", sagt Lehner. "Wir rollen die gesamten Beschäftigungsverhältnisse auf." Dem Vernehmen nach gehen die Behörden mittlerweile dem Verdacht nach, dass es sich beim rechtlichen Verhältnis zwischen CCS und den Subfirmen nicht um Werkverträge, sondern um eine Arbeitskräfteüberlassung gehandelt hat.

Das könnte die CCS letztlich teuer zu stehen kommen. Denn war es tatsächlich eine Arbeitskräfteüberlassung, so trifft die CCS die Gesamtverantwortlichkeit. Sie haftet dann als Hauptauftraggeberin für mögliche Vergehen der Subunternehmer. Etwaige offene Löhne und Sozialversicherungsbeiträge sowie Strafen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz müsste dann sie zahlen. "Der Auftraggeber muss sich vergewissern, dass die Leute ordentlich beschäftigt sind", sagt Lehner.

Festival-Veranstalter Barracuda mit Behörde in Gespräch

Die Barracuda-Holding ließ zu den Neuentwicklungen über ihre Anwaltskanzlei wissen, dass sie in einem laufenden Verfahren "inhaltlich keine Stellungnahme abgeben" wolle. Außerdem, so Anwalt Gunther Gram von der Kanzlei Höhne, In der Maur & Partner: "In Bälde findet ein Gespräch mit der Leitung der Behörde statt – unsere Mandantschaft war auch bisher in ständigem Kontakt mit der Behörde und hat alle ihr vorliegenden Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und jedenfalls wurden alle Werkvertragsnehmer verpflichtet, die von ihnen übernommenen Aufgaben vollständig zu erfüllen und die Gesetze einzuhalten." (bri, 25.8.2023)