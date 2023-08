Luis Rubiales tritt laut Medienberichten zurück. REUTERS/KIM HONG-JI

Madrid – Nach dem Kussskandal beim WM-Finale wird Luis Rubiales am Freitag als Präsident des spanischen Fußballverbandes (RFEF) zurücktreten. Dies berichteten zahlreiche Medien übereinstimmend.

Die RFEF hatte zunächst für Freitag eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach von einer "inakzeptablen Geste", Rubiales' Entschuldigung sei "unzureichend". Dieser hatte in einer Videobotschaft gesagt, sein Kuss sei "ohne kranke Intention in einem Moment maximaler Überschwänglichkeit passiert".

Zudem hat die Fifa ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales eingeleitet. Das teilte der Weltverband vier Tage nach dem Endspiel in Sydney mit. "Die Fifa bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", hieß es am Donnerstag in einer Fifa-Mitteilung.

Rubiales hatte die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso am Sonntag bei der Siegerehrung nach dem 1:0 gegen England unvermittelt auf den Mund geküsst. Es hagelte Kritik, die Aktion erregte international Aufsehen. Laut Angaben des Weltverbands könnte der Vorfall gegen Bestimmungen des Fifa-Disziplinarreglements verstoßen.

Kurz vor der Fifa-Mitteilung hatte Hermoso in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Spielerinnengewerkschaft Futpro Konsequenzen gegen Rubiales gefordert. Darin wird an den spanischen Verband appelliert, "die notwendigen Protokolle zu erstellen, die Rechte unserer Spielerinnen zu schützen und beispielhafte Maßnahmen zu ergreifen". (sid, red, 25.8.2023)