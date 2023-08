In Spanien gibt es 500-Einwohner-Dörfer, in denen jährlich zehntausende Autos neu zugelassen werden. Unternehmen profitieren, Gemeinden kämpfen so gegen die Landflucht. Bericht aus Granada

Es ist, abseits seiner umliegenden Natur der Sierra de Gredos und der kastilischen Landgasthöfe, ein beschauliches, wahrlich unscheinbares und nichtssagendes Örtchen: las Rozas de Puerto Real. Ganz im Südwesten der Hauptstadtregion Madrid gelegen, verbucht das 577-Einwohner-Dorf dennoch einen spanienweiten Rekord: 28.000 Pkws und Lieferwägen wurden hier voriges Jahr neu zugelassen.

Das sind – Kinder und nicht mehr fahrtaugliche Personen abgezogen – 32 Neuanmeldungen pro Person. Ein Höchstwert. Noch dazu, da die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge niemals im Ortsgebiet verkehren wird. Es sind die Flotten großer Leihwagenanbieter und Konzerne, die einen stattlichen Fuhrpark brauchen. Grund dafür ist ein Steuervorteil. Denn die Einnahmen durch die Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), die "Steuer auf Fahrzeuge mit mechanischer Traktion", werden den Gemeinden überlassen.

Für Mietautoflotten sind die kleinen Dörfer besonders attraktiv, auch wenn die Pkws wohl nie einen Kilometer in ihren Zulassungsorten zurücklegen. REUTERS

Steuer-PS-Konzept

In Spanien werden Kfz-Abgaben seit einer Reform vor 32 Jahren in die Gemeindekassen gespült. Und es gilt das Konzept der "Steuer-PS", bei der Gemeinden bei den Einnahmen einen immensen Spielraum haben. In Summe geht es landesweit um Gemeindesteuereinnahmen von knapp vier Milliarden Euro.

Zum Vergleich: In Las Rozas de Puerto Real nimmt die Gemeindekasse zwischen 3,16 und 18 Euro pro Fahrzeug und Jahr ein. Einzig abhängig von der Pferdestärke und der Leistung. Umweltauflagen oder gar Abgasausstoß haben hierfür keine Bedeutung. In Madrid wären zwischen 24 und 224 Euro eingehoben worden, das ist vergleichbar mit anderen Provinzhauptstädten.

Viel Arbeit im Gemeindeamt

Wobei, es geht nicht um eine einmalige Anmeldungstaxe, es sind jährlich verrechnete Steuern. Der Bürgermeister Javier Vedia von Partido Popular (PP), der sich in seinem Dorf auf knapp 80 Prozent der Wählerstimmen verlassen kann, war für den STANDARD trotz mehrmaliger Anrufe unerreichbar. "Es ist Urlaubszeit", heißt es im Gemeindeamt, und man habe derart viel zu tun. Auch Ana Belén Barbero Martín (PP), Bürgermeisterin von Colmenar Del Arroyo (Madrid), ist – dem August entsprechend – auf Urlaub. Und will ebenso wenig eine Stellungnahme gegenüber dem STANDARD abgeben. In ihrer Stadt werden die zweitmeisten Neuwagen angemeldet, knapp 20 pro Person.

Die teuersten Provinzen, um in Spanien ein Auto oder einen Lieferwagen anzumelden, sind San-Sabastián / Donostia, Vitoria, Tarragona und Barcelona. Verglichen mir dem Dörfchen Las Rozas de Puerto Real zahlt man dort knapp 900 Prozent mehr pro Jahr. Nicht zuletzt darum schreibt die rechte Onlinetageszeitung "El Español" von "Steuerparadiesen" im ländlichen Raum.

Das Dorf Patones im Norden der Autonomieregion Madrid, Nummer drei in Sachen Neuzulassungen und Kfz-Abgaben, hat zumindest einen historischen Dorfkern, mit Múdejar-Monumenten der arabischen Handwerker, die unter christlicher Ägide werken durften. In Patones, einem 546-Einwohner-Dorf, werden umgerechnet ebenso knapp 19 Neuwagen pro Person angemeldet. Dahinter folgen die Dorfgemeinden in Castellón und Sarratella aus der Region Valencia mit durchschnittlich mehr als 17 Neuzulassungen pro Person.

Kindergärten und Parks

All das hat Nutzen für die kleinen Gemeinden. Es geht um städtische Kindergärten, Schulen oder einfach darum, Parks für Besucherinnen und Besucher attraktiv zu halten. Gerade für kleine Ortschaften stellen die Einnahmen durch niedrige Steuersätze für Kfz eine wichtige Einnahmequelle dar. Dass sich Mietwagenflotten und Firmenwagen das zunutze machen, ist nur legitim angesichts des Preisdrucks. Und auch vice versa.

Spaniens Dörfer drohen zu verschwinden. Es braucht Perspektiven. Ob Steuerflucht das adäquate Mittel ist, ist offen. Es geht um das Resultat, die Auswirkungen. Für die lokale Bevölkerung. Und die lokalen Einrichtungen, die ein Dorf nun einmal braucht. (Jan Marot aus Granada, 25.8.2023)