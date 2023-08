Abschlag. AP/Alex Slitz

Atlanta – Der Wiener Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer starken Vorstellung in die Tour Championship der Golfprofis gestartet. Der Wiener schrieb im Finale des FedEx Cups in Runde eins eine 66 an und blieb damit vier unter Par. Da Bonus-Schläge in das Turnier mitgenommen wurden, ergibt das für Straka unter den 30 startberechtigt gewesenen Spielern Rang 17. Sein Rückstand auf die führenden Colin Morikawa, Keegan Bradley (beide USA) und Viktor Hovland (NOR) beträgt sechs Schläge.

Nur fünf Profis waren zum Auftakt auf dem Par-70-Kurs besser als Straka, allen voran Morikawa mit einer 61. Der Weltranglisten-Erste und US-Top-Favorit Scottie Scheffler rangiert nach einer 71 einen Schlag hinter der Spitze auf Position vier. Straka hatte die Qualifikation für das elitäre 30er-Feld zum zweiten Mal in seiner Karriere geschafft hatte, das Turnier ist mit 75 Mio. Dollar dotiert. Vor einem Jahr wurde er auf dem Par-70-Kurs im East Lake GC Siebenter. (25.8.2023)