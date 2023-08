Nach heftigem Regen hat sich in einem exklusiven Wohngebiet an der chilenischen Pazifikküste ein großes Loch im Boden aufgetan. Ein mehrstöckiges Haus direkt an der Abbruchkante wurde evakuiert.

Vor dem Wohnblock tat sich ein Abgrund auf. Reuters/Garrido

Am Donnerstag holten die Bewohner des Edificio Kandinsky mit Hilfe der Polizei ihre persönlichen Gegenstände aus den Wohnungen, wie in einem vom Radiosender Cooperativa veröffentlichten Video zu sehen war. Zuletzt hatte es in Teilen Chiles ungewöhnlich stark geregnet.

Bewohner flohen mit ihren wichtigsten Habseligkeiten aus dem Gebäude. Reuters/Garrido

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein unterirdisches Regenauffangbecken kollabiert und hat an den Dünen zwischen den Ortschaften Concón und Viña del Mar in der Region Valparaíso einen Erdrutsch ausgelöst. Der heftige Regen vergrößerte das Loch dann weiter und riss auch Teile der Küstenstraße mit sich fort.

Die Straße vor dem Haus rutschte ab. Reuters/Garrido

Nach Angaben von Bürgermeisterin Macarena Ripamonti waren zuletzt immer mehr Gebäude an das Abwassersystem angeschlossen worden, was offenbar die Kapazität des Auffangbeckens überstieg. (red, 25.8.2023)