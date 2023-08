Krieg in der Ukraine Ukrainer zu Prigoschin-Absturz: "Hoffen wir, dass es wahr ist"

Der mutmaßliche Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist von den Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit Genugtuung aufgenommen worden. Viele äußern jedoch Zweifel am Wahrheitsgehalt der Nachrichten vom tödlichen Flugzeugabsturz mit dem Boss der russischen Söldnergruppe an Bord