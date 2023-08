Eine Katze hat die Nachbarschaft unserer Autorin in den letzten Tagen in Atem gehalten - wo Rickie war, wird ihr Geheimnis bleiben

Die gute Nachricht zuerst: Rickie ist wieder da! Die schlechte: Rickie war weg, fast zwei Wochen lang. Zur Erklärung: Rickie hat sich zu so etwas wie der Siedlungskatze in meinem Heimatort gemausert, die in mehreren Häusern ein und aus geht, als würden sie ihr gehören. Über sie wurde an dieser Stelle schon berichtet. Eigentlich ist Rickie ein roter Kater und heißt Bartolo, aber sie sieht das nicht so eng und hört auf fast jeden Namen – vor allem wenn Futter involviert ist.

Rickie wirkte nicht hungriger als sonst und ihr Fell war gepflegt. Im Bild: eine fotogene Symbolkatze. Getty Images/iStockphoto

Vor zwei Wochen war Rickie aber von einem Tag auf den anderen verschwunden. Rickies Familie (und die Nachbarschaft) waren in heller Aufregung. Zahlreiche Ohren wurden an geschlossene Garagentüren gepresst, um herauszufinden, ob sie irgendwo eingeschlossen war und um Hilfe maunzte. Die Nachbarschaft wurde durchkämmt, der Tierarzt und das Tierheim kontaktiert. Rickies unterschiedliche Namen wurden durch die Siedlung geplärrt. Wir sponnen wilde Theorien zu Rickies Verbleib und musterten jede Katze, die ihr auch nur entfernt ähnlich schaute, eingehend. Alles umsonst, denn Rickie blieb verschwunden. Wir rechneten mit dem Schlimmsten.

GPS-Tracker für Rickie

Bis sie vor wenigen Tagen wieder auftauchte. Als wäre nichts gewesen, saß sie frühmorgens vor der Terrassentür und marschierte dann schnurstracks in die Küche, wo sie ohne viel Smalltalk nach reichlich Essen verlangte. Nach einer schnellen Kontrollrunde auf dem Frühstückstisch musste sie schon wieder los. Das Leben einer Siedlungskatze ist anstrengend.

Wo Rickie gewesen ist, wird ihr Geheimnis bleiben – ihr Fell war jedenfalls gepflegt, und sie wirkte nicht ausgehungerter als an jedem anderen Tag. Vielleicht brauchte sie einfach nur Abstand. Nun soll Rickie ein Halsband mit GPS-Tracker bekommen, falls sie sich wieder einmal vom Acker macht. Jetzt erscheint sie wieder jeden Tag zum Frühstück. Rickie ist zurück! (Franziska Zoidl, 25.8.2023)