Zur Person: Akiko Iwasaki (52) ist Sterling-Professorin für Immunbiologie an der Yale University in Connecticut, USA. Iwasaki studierte Biochemie und Physik an der Universität Toronto. Heute beschäftigt sich die Professorin unter anderem mit gesundheitlichen Spätfolgen von Corona-Infektionen. In diesem Bereich sieht sie noch viel Aufholbedarf.

