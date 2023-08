150 Kilogramm wurden in einer Kaffeepulver-Lieferung in einem Lkw entdeckt. Der 58-jährige Lenker wurde verhaftet

Laut der ungarischen Bereitschaftspolizei befanden sich 150.000 in Folie verpackte Portionen in dem Lkw (Symbolbild). APA/Sebastian Kahnert

Budapest – 150 Kilogramm Marihuana im Wert von einer halben Milliarde Forint (1,3 Millionen Euro) haben ungarische Behörden diese Woche an der slowenisch-ungarischen Grenze in Letenye beschlagnahmt. Damit sei der Polizei einer der bisher größten Drogenfunde des Landes gelungen, berichteten Medien am Freitag. Das Marihuana wurde in einem Lastwagen entdeckt, der offiziell Kaffeepulver transportierte.

Laut der ungarischen Bereitschaftspolizei befanden sich 150.000 in Folie verpackte Portionen in dem Lkw. Fahnder in der westungarischen Stadt Győr hatten einen Tipp aus dem Ausland bekommen.

Laut GPS-Daten startete das Fahrzeug in Spanien, gelangte per Fähre nach Italien, um von dort durch Slowenien nach Ungarn zu fahren. Gegen den 58-jährigen bulgarischen Lenker des Fahrzeugs wurde wegen Verdachts auf Drogenhandel ein Verfahren eingeleitet. Die Behörden würden ihre Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust fortsetzen, um zu ermitteln, wer hinter der Lieferung stehe und für wen sie bestimmt gewesen sei, hieß es in einer Aussendung. (APA, 25.8.2023)