Am 8. Juli 2006 ist mein Bruder Markus auf dem 8051 Meter hohen Broad Peak gestorben. Er starb an Erschöpfung, knapp unterhalb des Gipfels, auf dem er kurz zuvor gestanden war. Sein Leichnam ist dort liegen geblieben, auf dem Grat zwischen dem Haupt- und dem Vorgipfel. Für alle sichtbar, die danach dort vorbeigekommen sind. Eingeschneit wird dort nichts, weil immer der Wind weht.

Ein Jahr danach bin ich mit einem kleinen Team nach Pakistan geflogen, um Markus mit Hilfe heimischer Hochträger zu bergen. Eine Bergung aus so großer Höhe wurde damals gemeinhin als unmöglich angesehen. So wurde auch immer wieder begründet, dass man verstorbene Bergsteiger einfach liegen ließ – und dass man in Not geratenen Bergsteigern die Hilfe verweigerte. Der Gipfelsieg war vielen immer schon wichtiger, als einem Menschen das Leben zu retten oder es zumindest zu versuchen.

Mit der Bergung meines Bruders wollte ich nicht nur für meine Familie und mich einen Seelenfrieden finden, sondern auch einen Akzent setzen. Wenn es gelingt, einen toten Menschen von einem Achttausendergipfel zu bergen, ist es auch möglich, auf hohen Bergen in Not geratenen Bergsteigern zu helfen – speziell wenn Sauerstoff zur Verfügung steht. Dass man in großer Höhe niemandem helfen kann, war für mich immer schon eine Ausrede. Seit wir Markus vor 16 Jahren vom Broad Peak nach Hause geholt haben, gilt sie sowieso nicht mehr.

Menschenverachtung

Deshalb hat mich der Tod des pakistanischen Hochträgers Mohammad Hassan auf dem K2, der neben dem Broad Peak steht, so maßlos aufgeregt. Dutzende sind an ihm vorbeigegangen. Vielleicht hätte man ihn retten können, vielleicht hätte er eine Chance gehabt. Wenn einige zusammengeholfen hätten, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert gewesen. Aber Trägern wird manchmal sogar verboten, Verunglückten zu helfen. Die Auftraggeber drohen, ihnen den Lohn zu streichen, so sie nicht weitergehen. Wenn ich lese, dass einige erst zum Gipfel und sich später im Abstieg um Mohammad Hassan kümmern wollten, fasse ich diese Menschenverachtung nicht. In dieser Höhe zählt jede Minute, die Sauerstoffversorgung wird immer schlechter, das Blut immer dicker. Was, bitte, ist denn der Gipfel gegen ein Menschenleben?

Knapp zwei Wochen nach dem Tod meines Bruders hat bei uns daheim in Kufstein in der Pfarrkirche Sparchen die Verabschiedung von Markus stattgefunden. Ein Foto von Markus, ein Rucksack, ein Helm und ein Kletterseil standen vor dem Altar. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele sind gekommen. Der Einzige, der gefehlt hat, war der Markus. Ich hatte das Gefühl, von einem, der nicht da ist, kann man nicht richtig Abschied nehmen. Nach der Feier bin ich hinaus und habe angekündigt, dass ich Markus heimholen werde.

Damals haben viele gesagt, das hat ja keinen Sinn, den Markus bergen zu wollen, das wird nicht funktionieren. Es gab sogar Leute, die gedroht haben, mich anzuzeigen, sollte bei der Bergung etwas passieren. Auch einige Freunde meines Bruders haben gemeint, man solle ihn dort oben liegen lassen, weil es kein schöneres Grab gebe. Selbst die Eltern waren am Anfang total gegen die Bergung. Jetzt fährt der zweite Sohn auch noch dort hinüber, hat der Vater gesagt.

Tote als Fotomotiv

Aber als ich ihnen das Foto gezeigt habe und sie gesehen haben, wie der Markus da oben liegt, haben die Eltern ihre Meinung geändert. Er ist ja völlig frei dagelegen. Und da gehen nicht wenige vorbei, sie machen Fotos, wenn sie so ein Motiv bekommen, auch Spitzenbergsteiger, und sie zeigen diese Fotos dann auch her, um ihre Storys anzureichern, um ihren Vorträgen noch mehr Dramatik zu geben.

Ich habe der Mutter versprochen, dass ich auf dem Sattel bleibe und nur die anderen ganz raufgehen, um den Markus zu holen. Es waren zwei andere Bergführer aus Tirol mit, Stefan Lackner und Paul Koller. Mit ihnen und den sechs pakistanischen Hochträgern war vereinbart, dass wir alle auch Flaschensauerstoff nehmen. Erst vor Ort hat sich herausgestellt, dass Stefan und Paul es doch ohne Flaschensauerstoff angehen wollten. Da war ich vor den Kopf gestoßen, weil sich so das Risiko erhöht hat. Das war der Grund, warum ich dann doch auch mit hinauf zu meinem Bruder wollte. Aber ich habe umdrehen müssen, hatte Probleme mit dem Magen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das ein Glück war.

Die Bergung war noch schwieriger als gedacht, und die anderen mussten den Bergesack mit dem Markus in circa 7700 Meter Höhe auf dem Berg lassen. Sie haben ihn bei einer Gletscherspalte deponiert und sind ins Lager drei abgestiegen. Am nächsten Tag ging es wieder hinauf. Ich bin mit, es ging mir deutlich besser, und ich war ausgeruht. Das Wetter schlug um, es war nebelig und schneite stark, wir mussten den Bergesack lange suchen und fanden ihn im allerletzten Moment, weil die Wolkendecke kurz aufriss. Ansonsten hätte es ihn bald eingeschneit, dann wäre der Markus dort oben geblieben.

Schwierig zu finanzieren

Die Bergung meines Bruders ist keine Leistung, auf die ich stolz bin. Ich bin einfach nur dankbar, dass es funktioniert hat und er jetzt daheim ist. Es ging nie darum, sich auf die Brust zu klopfen oder gar Profit zu machen. Die Finanzierung war schwierig genug. Insgesamt hat die Expedition 110.000 Euro gekostet. Es war kaum möglich, Sponsoren zu finden. Auch deshalb ist dann ein ProSieben-Team mitgefahren, die haben eine Doku gedreht. Ich war am Anfang skeptisch, habe aber Vertrauen gefasst, weil mir Regisseur Karsten Scheuren sympathisch war und er versprochen hat, wirklich alles zu dokumentieren. Das gab mir Sicherheit, weil es nicht schaden konnte, wenn ich meine Entscheidungen nachher belegen konnte.

Am Ende haben wir nicht nur meinen Bruder heimgeholt, sondern auch bewiesen, dass es sehr wohl möglich ist, jemanden aus großen Höhen zu bergen. Als Mohammad Hassan auf dem K2 verstarb, während viele an ihm vorbei Richtung Gipfel gegangen sind, ist bei mir wieder sehr viel hochgekommen. Viele, die sich im Himalaja auf die Gipfel bringen lassen, sind für mich keine echten Bergsteiger. Das sind Klettersteiggeher, die ohne Fixseile nie so einen Berg besteigen könnten, aber um jeden Preis hinaufwollen. Und wenn dafür Leute verrecken müssen. Das ist für mich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Etliche legen auf den Achttausendern zum ersten Mal Steigeisen an.

Sauerstoffdiskussion

Vielleicht wäre es sogar einfacher, jemanden vom K2 herunterzuholen als vom Broad Peak. Je steiler, umso einfacher ist es. Da muss man den Bergesack nur hinunterlassen. Schwierig sind Quergänge und Gegenanstiege. Auf dem Broad Peak hatten wir etliche Quergänge, da war es enorm anstrengend, den Sack mit meinem Bruder zu halten.

Das war keine normale Bergtour, deshalb war ja auch ausgemacht, dass wir Sauerstoff nehmen. Sauerstoff ist Doping, du kannst steigen und klettern, wo du sonst nicht mehr weiterkommst. Als die zwei anderen gesagt haben, sie verzichten darauf, habe ich Angst gehabt, dass wegen dem Schmarrn noch etwas passiert. Ich habe es nicht verstanden, muss aber sagen, dass vor allem der Stefan dann auch ohne Flaschensauerstoff eine gewaltige Leistung erbracht hat.

Die Leistung der Träger war sowieso Wahnsinn. Mohammed Khan, Mohammed Amin, Ghulam Hussain, Rozi Ali, Mohamad Hakim, "Little" Mohammad Hussain und ich, wir sind Freunde geworden. Ich bin immer bei ihnen gesessen, habe immer mit ihnen gegessen. Das war für sie völlig neu. Sie kannten westliche Bergsteiger nur als eiskalte Typen, die um jeden Preis auf den Gipfel wollen. Ich habe ja auch gesehen, wie die Träger von vielen Bergsteigern behandelt werden, herablassend ohne Ende, das ist abstoßend, ich habe mich geschämt. Zu mir haben sie gesagt: "Du bist unser Bruder, also ist der Markus auch unser Bruder. Und wir bringen unseren Bruder nach Hause." (Protokoll: Fritz Neumann, 27.8.2023)