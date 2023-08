Der Sanierungsstart der rund 1.800 Meter langen Luegbrücke ist weiterhin für kommendes Jahr geplant. imago images / Frank Müller

Innsbruck / Gries am Brenner / Wien – Das Verkehrsministerium gibt grünes Licht für die Generalsanierung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13). Wie es am Freitag seitens des Ministeriums gegenüber der APA hieß, wird ein entsprechender Bescheid am Samstag erlassen. Der Baubeginn ist allerdings noch offen, nachdem der Bescheid theoretisch noch beeinsprucht werden kann. Die Wipptaler Gemeinden hatten sich zuletzt vehement gegen eine Sanierung ausgesprochen. Sie sind für eine Tunnellösung.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" zuerst online berichtet hatte, war noch offen, ob die betroffene Gemeinde Gries am Brenner den Bescheid beeinspruchen werde. Die Gemeinde wollte bereits im Vorjahr einen Bescheid kippen, der die Notwendigkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verneinte. Allerdings wurde die außerordentliche Revision vom Höchstgericht abgewiesen. Dennoch könnten die Wipptaler anderweitig befriedet werden: Zuletzt wurde von der türkis-grünen Bundesregierung im Nationalrat ein Antrag zur Änderung des Asfinag-Gesetzes eingebracht, wonach die Wipptaler Gemeinden in den kommenden zehn Jahren 40 Millionen Euro mehr an Mauteinnahmen für Umwelt-, Lärm- und Gesundheitsschutz erhalten sollen.

Asfinag strebt Baubeginn 2024 an

Die Asfinag hatte bereits im Vorfeld vor nochmaligen Verzögerungen eindringlich gewarnt. Würde dies doch nur die ohnedies bereits angekündigte, zweijährige Einspurigkeit der Luegbrücke ab 2025 weiter in die Länge ziehen, hieß es. Massive Staus und ein Verkehrschaos wurden dadurch befürchtet.

Auf den erwarteten Bescheid reagierte der Autobahnbetreiber am Freitag naturgemäß mit Freude. Es handle sich um einen "wesentlicher Meilenstein in Sachen Luegbrücke", hieß es gegenüber der APA. Man arbeite jedenfalls weiter mit Hochdruck an der Bauvorbereitung und der Erlangung der noch ausstehenden Genehmigungen. Diese nächsten Schritte seien etwa die Durchführung der notwendigen Materierechtsverfahren. Die Asfinag-Verantwortlichen unterstrichen, dass es wichtig sei, "dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden". Man strebe weiterhin einen Baubeginn für 2024 an, wurde betont.

Um die Zukunft der in den 1960er-Jahren erbauten Luegbrücke gibt es seit geraumer Zeit eine Auseinandersetzung zwischen der Wipptaler Bevölkerung und der Tiroler Landespolitik auf der einen und der Asfinag bzw. dem Verkehrsministerium auf der anderen Seite. Während die Wipptaler sowie die ÖVP eine Tunnellösung fordern, will die Bundesebene an einer Generalsanierung der längsten Autobahnbahnbrücke der A13 festhalten. (APA, 25.8.2023)