Der Begriff ist im Deutschen mehrdeutig, was einer der Gründe für die heftigen Diskussionen und die Verwirrungen ist. Die Rede ist vom Geschlecht, mit dem das biologische ("Sex") und/oder das soziale ("Gender") gemeint sein kann. Aus Sicht der Biologie braucht es für die geschlechtliche Vermehrung zwei binäre Geschlechter, männlich und weiblich. Mit dem biologischen Geschlecht werden entsprechend vor allem jene anatomischen und physiologischen Unterschiede benannt, die im Dienste der Fortpflanzung stehen.

Davon unterschieden wird das soziale Geschlecht – also Gender oder Geschlechtsidentität –, das mehr als nur binär sein kann. Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass die Unterscheidung zwischen "Sex" und "Gender" zum einen selbst umstritten ist, und zum anderen durch das Faktum, dass es auch bei Menschen geschlechtliche Mehrdeutigkeiten in der Anatomie geben kann. Die sind bei der Geburt allerdings sehr selten und bewegen sich im Promillebereich, wie die Evolutionsbiologin Mihaela Pavlicev (Uni Wien) mit ihrem Fachkollegen Günter Wagner (Yale University) im STANDARD ausführte.

(Pseudo-)Hermaphroditen im Tierreich

Bei vielen wirbellosen Tieren und bei Fischen hingegen ist eine Koexistenz von sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechtsmerkmalen sehr viel weiter verbreitet. So gibt es jene Menge Fischarten, die im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht ändern können. Bei Säugetieren allerdings ist Intersexualität im Normalfall ähnlich selten wie beim Menschen. Doch es gibt einige Spezies, bei denen Formen von (Pseudo-)Hermaphrodismus oder (Pseudo-)Intersexualität den Normalfall darstellen, wie ein rezenter Überblicksartikel von Rafael Jiménez mit Kollegen von der Universität Granada im Fachblatt "Annual Review of Animal Biosciences" feststellt.

Dazu gehören einige Maulwurfspezies – insbesondere der Iberische Maulwurf – oder die Tüpfelhyäne. Bei diesen Spezies sind stark vermännlichte Weibchen der Normalfall. Und bei zumindest zwei Arten von Ameisenbären in Brasilien wurde zuletzt festgestellt, dass die Sexualorgane der Weibchen ebenfalls ziemlich männliche Strukturen aufweisen und umgekehrt.

Eine Tüpfelhyäne in Tansania. Ob es sich um ein Weibchen oder ein Männchen handelt, ist auch für Fachleute kaum zu klären. Getty Images/iStockphoto

Am längsten und besten untersucht ist die Intersexualität der weiblichen Tüpfelhyänen, die Pseudopenisse besitzen, die von jenen der Männchen kaum zu unterscheiden sind. Das Organ der Weibchen ist nur unwesentlich kürzer und hat den gleichen Durchmesser wie der Penis des Männchens (171 Millimeter Länge und 22 Millimeter Durchmesser). Die Weibchen können mit diesem Organ urinieren; die Schamlippen sind zu einer Art Hodensack verschmolzen, der Fett und Bindegewebe enthält und dem Hoden ähnelt. Um das Bild zu vervollständigen, enthält der weibliche Pseudopenis Schwellkörper, die Erektionen wie bei einem männlichen Penis ermöglichen.

Die männlichen (links) und weiblichen Geschlechtsorgane der Tüpfelhyäne in einer anatomischen Abbildung aus dem Jahr 1922. Wikimedia / gemeinfrei

Das Tüpfelhyänenweibchen verwendet seinen Pseudopenis zum Urinieren, zum Geschlechtsverkehr und zur Geburt. Außerdem macht es dieses Organ den Männchen schwer, sich ohne die volle Kooperation der Weibchen zu paaren. Dementsprechend bestimmen die Präferenzen der Weibchen das Paarungsverhalten. Die Weibchen sind bei den Tüpfelhyänen zudem etwas größer als die Männchen, und die Hyänenclans, die bis zu hundert Tiere umfassen, werden stets von einem Weibchen angeführt.

Ovotestes bei weiblichen Maulwürfen

Die Sexualorgane des eher einsam lebenden weiblichen Iberischen Maulwurfs weisen strukturelle Ähnlichkeiten mit jenen der Typfelhyäne auf: Diese ebenfalls stark vermännlichen Weibchen besitzen ebenfalls eine Klitoris, die einem Penis ähnelt und mit einer Vorhaut bedeckt ist. Auch sie urinieren durch diese Struktur. Zudem weisen ihre Geschlechtsorgane sowohl einen Eierstockanteil als auch einen Hodenanteil auf und werden entsprechend als Ovotestes bezeichnet. Einziger gewichtiger Unterschied zu den Hoden der Männchen: Das Hodengewebe produziert zwar Testosteron, aber keine Spermien.

Auch bei Maulwürfen – insbesondere jenen, die in Spanien und Portugal leben – sind Männchen und Weibchen "von außen" so gut wie gar nicht zu unterscheiden. Getty Images/iStockphoto

Bei Tüpfelhyänen wie auch bei Iberischen Maulwürfe tun sich deshalb selbst Fachleute schwer, aufgrund der rein äußerlichen Merkmale Männchen von Weibchen zu unterscheiden. Das gilt auch für den Riesenameisenbär und den Südlichen Tamandua, der ebenfalls zu den Ameisenbären gerechnet wird. Die beiden Geschlechter dieser Spezies weisen sowohl sogenannte Wolff'sche und Müller'sche Gänge auf. Das sind embryonale Anlagen der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane, die sich im Laufe des Lebens ausbilden. Bei den erwachsenen Ameisenbären bestehen diese Genitalgänge fort, was auch deren entwickelte Sexualorgane recht ähnlich macht, wie zwei Studien in den Fachblättern "PeerJ" und zuletzt in "Theriogenology Wild" zeigten.

Evolutionsbiologische Erklärungen

Was aber steckt evolutionsbiologisch hinter diesem (Pseudo-)Hermaphrodismus? Welche Gründe gibt es dafür, dass sich die Weibchen bei Hyäne und Maulwurf so sehr vermännlichten? Bei Hypfelhyänen wird der Pseudopenis einerseits mit einer Signalfunktion erklärt, da der erigierte Phallus von beiden Geschlechtern als Teil von Unterwerfungs- oder Beschwichtigungsspielen verwendet wird. Gemäß einer anderen Hypothese könnten diese Organe aber auch als Nebeneffekt der Selektion auf Aggressivität entstanden sein, die in dem außerordentlich konkurrenzbetonten Sozialsystem der Hyänen einen großen Vorteil darstellt.

Kurzer Erklärfilm zum Pseudo-Penis der Tüpfelhyänen. Natural History Museum

Auch bei den weiblichen Maulwürfen gibt es einen hohem Testosteronspiegel, der aber eine andere Erklärung hat: Im Sommer, wenn die Böden in Spanien und Portugal hart und trocken sind, ist es für die einzelgängerischen und ebenfalls aggressiven Tiere noch schwieriger, Tunnel und Gänge zu graben. In dieser Zeit vergrößert sich der Hodenteil der Ovotestes. Dann steigt der Testosteronspiegel im Blut bei erwachsenen Weibchen auf durchschnittlich 2,62 Nanogramm pro Milliliter und auf 5,5 ng/ml bei Jungtieren. Das sind ähnliche Werte wie bei den Männchen. Zum Vergleich: Ein erwachsener weiblicher Mensch hat einen Testosteronspiegel von etwa 0,5 ng/ml, was einem Zehntel des Wertes eines durchschnittlichen erwachsenen Mannes (etwa 5 ng/ml Testosteron) entspricht.

Genetische Adaptionen und Gretchenfrage

Da bei Säugetieren das Geschlecht genetisch festgelegt ist, hat auch die (Pseudo-)Intersexualität der Maulwurfsweibchen eine genetische Grundlage, wie eine vor drei Jahren erschienene Studie im Fachblatt "Science" dokumentierte: So haben Maulwürfe gleich drei Kopien eines Gens namens CYP17A1, das letztlich die Produktion von männlichen Sexualhormonen einschließlich des Testosterons steuert. Das trägt dazu bei, dass auch die Weibchen bei den Maulwürfen Muskelberge wie Bodybuilder haben, nur eben im Miniaturformat.

Bleibt die Gretchenfrage, ob das Vorhandensein von Hodengewebe, großen Muskeln und aggressivem Verhalten diese weiblichen Maulwürfe weniger "weiblich" macht? Die renommierte Verhaltensökologin Kay Holekamp (Michigan State University), die sich seit Jahrzehnten mit weiblichen Tüpfelhyänen beschäftigt, bestätigt zwar gegenüber dem "Knowable Magazine", dass diese Tiere wie auch weibliche Maulwürfe eine seltsame Mischung von Merkmalen aufweisen. Aber zu sagen, dass diese Weibchen vermännlicht sind, halte sie nur für einen Teil der Geschichte: Es gebe Aspekte ihres Nervensystems und ihres Verhaltensrepertoires, die überhaupt nicht maskulin, sondern in der Tat "sehr feminin" seien. (Klaus Taschwer, 7.10.2023)