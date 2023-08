RTL 2 startet eine neue, spezielle Datingshow: "Playdate – Lust auf Fetisch".

"Playdate – Lust auf Fetisch?" heißt es ab 11. September auf RTL 2. RTL2

Begleitet von Moderatorin Jennifer Weist zeigen Personen in jeder der vier Folgen Personen ihre Fetische und erzählen in Dates von ihren Vorlieben und geheimnisvollen Fantasien. Wird die Neugier bei einem Single geweckt, taucht das Paar in einem zweiten Date in einem Playroom gemeinsam in eine neue Welt des Fetischs ein. Die erste Folge läuft am 11. September 2023 um 22.20 Uhr.

Datingshows sind im Moment hoch im Kurs. Bei RTL durften Kandidatinnen zuletzt in "Stranger Sins" sich unter Anleitung einer Sextrainerin geheimen Lüsten hingeben. Vor kurzem startete mit "Love Island" eine interaktive Datingshow, bei der Zuschauer mitbestimmen dürfen. ATV verspricht neue Folgen von "Drunk Dates", bei dem sich Kontaktfreudige erst volllaufen lassen, bevor sie aufeinander treffen. (red, 25.8.2023)