"Ein unerwarteter Reiz aktiviert das sympathische Nervensystem", erklärt ein Experte. Deshalb erstarren wir bei jeder E-Mail-Benachrichtigungen kurz. Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Es ist ein Verhalten, das die meisten von uns an den Tag legen – aber das den wenigsten bewusst ist: Ploppt eine neue E-Mail am Computer im Büro auf oder bimmelt das Handy mit einer Nachricht auf Whatsapp, Signal oder auch von Social Media, dann hält man kurz die Luft an beziehungsweise atmet deutlich flacher. E-Mail-Apnoe – in Anlehnung an Apnoe-Taucher, die nur mit angehaltener Luft möglichst lange und tief tauchen – nennt Linda Stone das Phänomen.

Der damaligen Managerin bei Microsoft ist bereits im Jahr 2007 aufgefallen, dass sie, sobald sie am Morgen den Laptop aufklappte und begann, ihre Mails zu checken, nur noch ganz flach atmete – und das obwohl sie davor immer Atemübungen gemacht hatte. Eine informelle Studie mit rund 200 Personen bestätigte ihre Beobachtung. Etwa 80 Prozent der Teilnehmenden hielten beim Mailchecken ihre Atmung an oder veränderten sie zumindest. Ihre Erkenntnisse beschrieb Stone bereits 2008 in der "Huffington Post".

Seither sind einige Jahre ins Land gezogen – und die Flut an Mails, Textnachrichten und Social-Media-Angeboten hat so zugenommen, wie man es sich 2007 wohl nie hätte vorstellen können. Damals gab es ja noch nicht einmal das Smartphone, geschweige denn Instagram. Heute messen Untersuchungen bis zu 100 Bildschirmaktvierungen pro Tag, viele davon, weil eben ein Nachrichtensignal aufpoppt. Hält man jedes Mal unbewusst die Luft an, kann man sich leicht vorstellen, dass das nicht guttut. Es führt zu schlechterer Sauerstoffversorgung, verspannten Schultern und langfristig zu Überlastung durch Stress.

Kampf oder Flucht

Grund dafür ist das Steinzeit-Ich, das immer noch wesentliche Bereiche unseres Gehirns dominiert – und vor allem massiv in der Stressbewältigung mitspielt. "Jeder unbekannte oder unerwartete Reiz, der in unserer Umgebung auftritt, aktiviert das sympathische Nervensystem und damit den Kampf- oder Fluchtreflex", erklärt Peter Fiala, Physiotherapeut an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck und Koordinator des Fachlichen Netzwerks Mental Health bei Physio Austria. Im ersten Moment sei der neue Reiz nämlich immer eine Bedrohung, bevor im Gehirn geklärt wird, wie gefährlich die Situation wirklich ist. "Während dieser Minizeitspanne, die das dauert, hält man automatisch die Luft an."

Und diese Reaktion kann man auch nicht verhindern, sie passiert ganz unbewusst. Durch die daraus resultierende Anspannung konzentriert nämlich der Körper seine Kräfte, um im Bedarfsfall kämpfen oder lossprinten zu können.

Dazu kommt, dass die Ablenkungen viel mannigfaltiger sind als in der Steinzeit, wir leben in einer regelrechten Reizüberflutung: Man hat mehrere Tabs am Computer offen, das Handy bimmelt regelmäßig, es läuft vielleicht Hintergrundmusik, ein Kollege will was von einem, und dann kommt noch eine Mail von der Chefin. Fiala erklärt: "Früher musste man, plakativ gesagt, nur einordnen, ob man jetzt gefressen wird oder nicht. Heute sind die Reize extrem unterschiedlich und nahezu permanent, was dazu führt, dass unsere Aufmerksamkeit sehr gespalten ist. Prinzipiell ist dieser Grundreflex gut. Aber wenn es keinen Ausgleich mehr gibt, dann steht man einfach unter permanenter Anspannung."

Wenn die Energie festsitzt

Denn auch wenn man sekundenbruchteilschnell weiß, dass man von einem Nachrichtensignal nicht gefressen wird, das vegetative Nervensystem ist da bereits voll auf Stressreaktion gepolt. Und nicht einmal das wäre ein Problem – würde man nicht am Schreibtisch oder auf der Couch sitzen. "Die Spannung, die der Körper aufbaut, könnte man leicht mit etwas Bewegung wieder loswerden", sagt Robert Kriz, Physio- und Atemtherapeut. Nur genau das passiert eben nicht. Im Gegenteil, der Körper legt mit jedem neuen Reiz noch etwas Spannung drauf, die Schultern werden dadurch immer verspannter und die Atmung flacher – weil die angespannte Haltung, in der man automatisch leicht nach vorne sackt, den natürlichen Atemraum im Bauch verkleinert.

Abschalten kann man diese Reaktion nicht. Doch kann man trotzdem etwas dagegen tun? Ja, sagt Kriz, es ist sogar ziemlich einfach. Es beginnt bei der Haltung am Schreibtisch. Beim längeren Sitzen sackt man irgendwann automatisch zusammen, das Becken kippt zurück, die Schultern werden ein bisschen runder, der Kopf geht nach vor. Das drückt den Bauchraum zusammen und drückt die Atmung nach oben – weil unten nicht mehr genügend Platz ist. Dafür hat Kriz eine sehr simple Ausgleichsübung: "Stützen Sie sich mit den Händen ab, auf dem Tisch oder den Sessellehnen, und richten Sie sich auf. Das schafft Raum, die Atmung wird leichter."

Ein weiterer Punkt ist das permanente Fokussieren. Jede Art von Bildschirm erfordert einen sehr gezielten Blick, und das führt dazu, dass man die Augen zusammenkneift und auch wieder die Luft anhält – weil man sonst womöglich wackelt. Dafür sind die Augen aber nicht gemacht, die sollten vielmehr in die Ferne schweifen. Das fokussierte Schauen ermüdet sie. Kriz empfiehlt deshalb, immer wieder den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Idealerweise aus dem Fenster, womöglich sogar auf eine grüne Fläche. Aber auch innerhalb des Raumes hilft es, einfach defokussiert in die Tiefe zu blicken. Außerdem pocht er dringend auf das Tragen einer Brille, falls nötig.

Telefonieren statt texten

Und es gibt noch ein ganz simples Mittel, das wir ganz automatisch nutzen, um die innere Anspannung zu lösen: die Atmung. Oder konkreter: die Ausatmung. Wenn man einmal bewusst seufzt und dabei tief ausatmet, merkt man sofort, wie entspannend das wirkt. Weil man jedoch im täglichen Leben nicht permanent seufzen kann, haben sich viele unbewusst ein Hilfsmittel zurechtgelegt. "Viele Menschen nutzen in Gesprächen Füllworte wie jaja, genau, oder mhmm. Das sind Hilfsstrategien, die automatisch ein Ausatmen mit sich bringen", erklärt Kriz.

Vor allem beim Telefonieren werden diese Füllworte eingesetzt, man bestätigt dem Gegenüber damit, dass man noch zuhört – ohne sich selbst der entspannenden Funktion bewusst zu sein. Kriz plädiert deshalb dafür, mehr zu telefonieren und weniger zu texten. Wird man angerufen, löst der Klingelton auch eine spontane Stressreaktion aus – im Gespräch kann man die aber zumindest zum Teil wegatmen. Textet man nur, fehlt dieser Lösungsaspekt.

Schließlich sollte man auch sämtliche Alerts, die nicht unbedingt nötig sind, stummschalten, so setzt man sich vielen sinnlosen Alarmierungen gar nicht erst aus – und reduziert auch gleich das Multitasking, für das wir nicht gemacht sind. Und auch wenn permanente Erreichbarkeit und Social-Media-Präsenz das Belohnungssystem stimulieren und so kurzfristig ein gutes Gefühl erzeugen, treibt man sich langfristig damit selbst in eine regelrechte Abhängigkeit, die auch massive psychische Folgen haben kann, betont Mental-Health-Experte Fiala. Statt ständig am Handy zu hängen, empfiehlt er, sich zwischendurch, abseits der Reize, ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um bewusst mehrmals durchzuatmen und sich zu bewegen. So schafft man sich kleine Inseln, in denen das parasympathische Nervensystem aktiviert wird und den Stress wieder runterreguliert. (Pia Kruckenhauer, 4.9.2023)