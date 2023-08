Vor knapp einem Jahr gingen zahlreiche Menschen nach dem Tod von Mahsa Jina Amini auf die Straße. AP

Je näher der Jahrestag der Ermordung Mahsa Jina Aminis am 16. September rückt, desto mehr Schritte setzt die iranische Regierung, um Vorschriften zu verschärfen, die einen erneuten Aufstand der Bevölkerung unterbinden sollen. Im Parlament wird ein Gesetz vorbereitet, ausgehend von einer aus nur elf Abgeordneten bestehenden Kommission, das noch mehr Einschränkungen für Frauen zur Folge haben wird.

Alle Familien der Ermordeten der letzten Unruhen erhielten eine Warnung und wurden aufgefordert, an keinen Demonstrationen teilzunehmen. Vize-Justizchef Sadegh Rahimi hat den zuletzt aus der Haft entlassenen Demonstrantinnen und Demonstranten versichert, dass bei einer wiederholten Festnahme keine Gnade zu erwarten ist.

Anhaltender Widerstand

Trotz aller Warnungen der Machthaber dauert der zivile Widerstand an. Und auch Kontrollen an Bushaltestellen, in Geschäften und U-Bahnen können nicht verhindern, dass immer mehr Frauen die Kleidung tragen, die sie möchten.

Die Einschränkungen erfassen inzwischen auch andere Bereiche, zum Beispiel wurden 175 Universitätsprofessorinnen und -professoren entweder entlassen, oder ihnen wurde nahegelegt, in Pension zu gehen. Die Regierung will aber gleichzeitig ihr nahestehende 1.500 neue Lehrkräfte beschäftigen.

Auch die Rechtsanwaltskammer soll aufgelöst werden und die Rechtsanwälte vom Regime ausgewählt werden, was nach Ansicht von Kritikern die Unabhängigkeit der Justiz infrage stellt.

Wirtschaftliche Probleme

Die wirtschaftliche Situation stellt die Regierung vor weitere Probleme. Benzinknappheit verursacht lange Schlangen vor Tankstellen, und auch die Trinkwasserversorgung ist in mehreren Städten sehr kritisch. Die Auswanderung der akademischen Elite und ausgebildeter Fachärzte hat inzwischen einen kritischen Punkt erreicht. Nach Angaben der Ärztekammer haben allein in den letzten sechs Monaten mehr als 3.000 Ärztinnen und Ärzte den Iran verlassen und sich in anderen Ländern etabliert.

Bei den Aufnahmeprüfungen an den Universitäten in der vergangenen Wochen ergab eine Umfrage, dass fast alle den Wunsch äußern, nach dem Studium das Land zu verlassen und ihr Glück im Ausland zu suchen. Der Anteil der Frauen bei diesen Aufnahmeprüfungen ist überwiegend: 65 Prozent der Beteiligten waren junge Mädchen. (red, 26.8.2023)