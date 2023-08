"Reinventing Elvis", "Kollegin Ki übernimmt", "Elysium"; "Captain Fantastic", "Kühlung für die Erde", "La La Land", "Up in the Air" - dazu die Radiotipps

STREAMINGTIPPS

JAZZLEGENDE

Wayne Shorter: Zero Gravity(USA 2023, Dorsay Alavi) Mit dem Wiener Tastengenie Joe Zawinul brachte er dessen Stück Birdland in der gemeinsamen Band Weather Report zur vollen Entfaltung, davor war auch er bei Miles Davis aktiv: Der heuer verstorbene Saxofonist und Komponist Wayne Shorter zählte zu den Giganten des Jazz. Die neue Doku Zero Gravity beleuchtet seinen immensen Einfluss und wartet mit Interviews u. a. mit Herbie Hancock und Joni Mitchell auf. Amazon Prime Video

BARCELONA-ACTION

Who Is Erin Carter? (GB 2023, Ashley Way, Savina Dellicour) Die junge Britin Erin Carter lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Harper in Barcelona und unterrichtet an einer internationalen Schule Geschichte – bis ein Raubüberfall in einem Supermarkt eine offenbar gewalttätige Vergangenheit ans Licht bringt. In der Hauptrolle der siebenteiligen Serie ist die Schwedin Evin Ahmad zu sehen, die auch in der Netflix-Thrillerserie Schnelles Geld mitspielt. Netflix

Hat einiges zu verbergen: Evin Ahmad als in Barcelona lebende britische Lehrerin in der Netflix-Serie "Who Is Erin Carter?". Sam Taylor/Netflix

COMEBACK-SPECIAL

Reinventing Elvis: The ’68 Comeback(USA 2023, John Scheinfeld) Das Special, mit dem sich ein revitalisierter Elvis Presley 1968 unvermutet in Lederkluft zurückmeldete, gilt als ein Meilenstein der Popkultur. Die Doku erzählt mit TV-Regisseur Steve Binder die Geschichte dahinter. Paramount+

TV-TIPPS

DOKUMENTATION

Kollegin KI übernimmt – Die Revolution in den Kreativberufen Künstliche Intelligenz (KI) wird auch die Arbeitswelt der Kreativbranche radikal verändern. Ein Grund zur Sorge? Bis 20.00, 3sat

20.15 SCIENCE-FICTION

Elysium (USA/MEX/CDN 2013, Neill Blomkamp) Wer es sich leisten kann, residiert im Jahr 2154 auf der gepflegten Raumstation Elysium, der große Rest muss sich auf der Erde mit Kriminalität, schlechter Luft und Repressalien herumschlagen. Nach District 9 impfte der südafrikanische Regisseur auch dem ungleich teureren Science-Fiction-Film mit Matt Damon als Kämpfer fürs Gute erneut eine ordentliche Dosis Sozialkritik ein. Bis 22.25, Puls 4

21.50 GENRE

Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück (USA 2016, Matt Ross) Der idealistische und gebildete Aussteiger Ben (Viggo Mortensen) zieht seine Kinderschar in der Wildnis auf. Nach dem Tod der Mutter müssen sie sich auf dem Weg zu einer Trauerfeier der Konfrontation mit der angepassten Zivilisation stellen. Bis 23.45, One

21.55 DOKUMENTATION

Kühlung für die Erde – Wie holen wir das CO2 aus der Luft? Helfen riesige Filteranlagen in Island oder Gesteinsmehl auf unseren Äckern, wie es in Bayern getestet wird? Bis 22.40, Arte

22.15 MUSICAL

La La Land (USA 2016, Damien Chazelle) Wenn inmitten der kolossalen Staus von Los Angeles unbändige Tanzlust aufkommt: Mit La La Land und seiner melancholischen Geschichte um einen Jazzmusiker (Ryan Gosling) und eine Schauspielerin (Emma Stone) verpasste Damien Chazelle dem Musicalgenre eine betörende Frischzellenkur. Bis 0.15, ORF 1

0.15 TRAGIKOMÖDIE

Up in the Air (USA 2009, Jason Reitman) Mit George Clooney als aalglattem Vielflieger, der schlechte Nachrichten, nämlich Kündigungen, überbringt. Für Turbulenzen sorgen eine nicht weniger abgebrühte Geschäftsfrau (Vera Farmiga) und eine überehrgeizige Kollegin (Anna Kendrick). Gekonnt als Tragikomödie in Szene gesetzt von Jason Reitman (Juno). Bis 1.55, ORF 1