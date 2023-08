Rom/Mailand – Die Stadt Mailand hat am Mittwoch mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 33 Grad Celsius einen neuen Hitzerekord aufgestellt. Die Hitzewelle, die Mitte August begann, erreichte ihren Höhepunkt, teilte die regionale Umweltschutzbehörde (ARPA) am Freitag mit. Es war der heißeste Tag seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen durch die Wetterstation Milano Brera im Jahr 1763. Der bisherige Rekord von 32,8 Grad Celsius in Mailand wurde am 11. August 2003 aufgestellt,

Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2003. 32,8 Grad Celsius wurden damals in Mailand gemessen. AP/Luca Bruno

Nach Angaben der ARPA waren der 23. und 24. August die heißesten Tage des Sommers in der gesamten Lombardei, die Mailand umgibt, wobei in mehreren Städten Spitzentemperaturen von über 40 Grad Celsius registriert wurden. Die italienische Hauptstadt Rom verzeichnete im Juli einen Spitzenwert von 41,8 Grad Celsius. Auch in den italienischen Alpen wurden "intensive und anormale" Temperaturen gemessen, teilte die Behörde mit.

Die Hitzewelle wird jedoch bald zu Ende gehen, betonten die Wetterexpertinnen und -experten. Anfang nächster Woche werden schwere Gewitter und ein starker Temperaturrückgang von zehn bis 15 Grad erwartet. (APA, 25.8.2023)