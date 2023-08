Die freie Marktwirtschaft ist in der Defensive, überall erschallt der Ruf nach staatlichen Eingriffen. Aber allzu oft richten diese noch mehr Schaden an

Die Geschichte des modernen Kapitalismus ist eine einer ständigen Pendelbewegung zwischen Markt und Staat. Vom Beginn der industriellen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg herrschte die radikal-liberale Laissez-faire-Ideologie vor. Dann begann ein Zeitalter, in dem die Politik massiv in die Marktwirtschaft eingriff – durch Zölle, hohe Steuern und den Aufbau eines Sozialstaates in Westeuropa und den USA, durch Militarisierung und Zwangsarbeit im Faschismus und durch die völlige Ausschaltung des Marktes in der kommunistischen Planwirtschaft. In den 1970er-Jahren setzte eine Gegenbewegung ein, die mit Schlagwörtern wie Neoliberalismus und Globalisierung beschrieben wird. Nur die Kräfte des Marktes würden zu Wachstum und Wohlstand führen, lautete das Narrativ, der Staat trat rund um die Welt einen Rückzug aus der Wirtschaft an.

Diese Ära, die rund um das Jahr 2000 ihren Höhepunkt erreichte, geht nun zu Ende. Das Platzen der Internetblase an den Börsen und die Weltfinanzkrise machten deutlich, wie leicht sich Finanzmärkte irren können. Mit der Wahl von Donald Trump wandte sich die weltgrößte Volkswirtschaft dem ökonomischen Nationalismus und Protektionismus zu, an dem auch sein Nachfolger Joe Biden festhält. In China wächst unter Xi Jinpings Herrschaft der Staatssektor wieder auf Kosten der Privatwirtschaft, in der Corona-Pandemie übernahmen die Staaten weltweit das Kommando über die Wirtschaft.

Letzte Hochburg des Liberalismus

Selbst in der Europäischen Union, der letzten Hochburg des Liberalismus, wird immer öfter nach dem Staat gerufen, prägt das etatistische Frankreich zunehmend die internen Debatten. Und in Österreich, wo der Glaube an den Markt nie besonders ausgeprägt war, übertreffen sich die Parteien mit Vorschlägen, wie man Unternehmen an die Kandare nehmen und Bürgerinnen und Bürger vor den Härten des Marktes – sei es teurer Strom, steigende Mieten oder höhere Zinsen – schützen kann. Die undankbare Rolle, die Marktwirtschaft zu verteidigen, bleibt an den Neos und Teilen der ÖVP picken.

Wenn über Markt und Staat diskutiert wird, dann dominieren meist ideologische Denkmuster. Aber um die richtige Balance zwischen diesen beiden elementaren Kräften zu finden, hilft ein analytischer Blick, der wirtschaftliche mit politischen Konzepten verbindet.

Ja, Märkte können versagen

Kein seriöser Ökonom würde behaupten, dass der Markt allein alle Probleme lösen kann. Die Theorien und praktischen Beispiele des Marktversagens sind gut bekannt. Meist dreht es sich um kollektive Güter, also um Leistungen, von denen auch jene profitieren, die nicht dazu beitragen und so zu Trittbrettfahrern werden. Der Markt allein baut keine Straßen und Kanalisationen, finanziert keine Polizei und sorgt nicht für eine funktionierende Justiz. Wenn der Staat nicht zu Gesundheit, Bildung und Forschung entscheidend beiträgt, dann wird eine Gesellschaft brutaler und ärmer.

Genauso wichtig ist das Eingreifen des Staates, wenn es um Schäden geht, die man anderen zufügt, ohne selbst die Kosten zu tragen – sogenannte negative Externalitäten. Wer mitten in der Nacht laute Musik spielt, seinen Müll auf die Straße wirft, die Flüsse mit Abwässern vergiftet oder große Mengen an CO2 in die Atmosphäre bläst, der vermindert das Wohlergehen aller. Der letzte Punkt ist heute besonders relevant: Die Erderhitzung lässt sich nur durch politische Maßnahmen bekämpfen, und das nicht auf nationaler Ebene, sondern nur durch globale staatliche Kooperation.

Es gibt auch starke ökonomische Argumente, dass Wohlhabende hoch besteuert und Einkommen umverteilt werden sollen. Ungleichheit und Armut senken das Wohlbefinden von jedem, und in Staaten ohne funktionierendes Steuerwesen und Sozialsystem leiden auch die Reichen. Eine Anwältin in Schweden hat eine höhere Lebensqualität als ein Großgrundbesitzer in Honduras.

Wettbewerb mit Sinn

Marktwirtschaft benötigt Wettbewerb, und den müssen schlagkräftige Behörden verteidigen. Selbst mündige Verbraucher brauchen einen gewissen Schutz gegenüber Unternehmen, die viel mehr über ihre Produkte wissen, als es ein Einzelner kann. Das gilt auch für Arbeitnehmer gegenüber ihrem Dienstgeber. Asymmetrische Information wird das genannt und stellt ein weiteres Marktversagen da. Auch im eigenen Interesse müssen Banken und Finanzmärkte reguliert werden, das hat die Finanzkrise allzu schmerzhaft gezeigt.

Und seit den Arbeiten des großen Ökonomen John Maynard Keynes steht es außer Zweifel, dass die Konjunktur mithilfe der Finanz- und Geldpolitik in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss, um Inflation und Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Anders als man im 19. Jahrhundert dachte, renkt sich eine Volkswirtschaft in Schieflage nicht von selbst wieder ein.

Umstrittener ist die Frage, ob die Politik den allgemeinen Wohlstand erhöht, wenn sie einzelne Branchen vor Importen schützt oder Förderungen verteilt. Die klassische Volkswirtschaft hält das für schädlich, aber es gibt genügend Beispiele von Ländern, die mit einer höchst aktiven Industriepolitik große Erfolge erzielt haben – einst etwa Japan und Südkorea, in den letzten 20 Jahren vor allem China. Aber auch in der EU, das räumte der Economist kürzlich ein, hat Frankreich mit seinen hohen Steuern, Staatsausgaben und Defiziten seit 2018 wirtschaftlich besser abgeschnitten als das sparsame Deutschland.

Aber bringt die Politik die Lösung?

Angesichts der vielen Mankos einer völlig freien Marktwirtschaft ist der Ruf nach staatlichen Eingriffen nachvollziehbar. Aber was die Fangemeinde eines hochaktiven Staates, die nicht nur im linken politischen Spektrum, sondern zunehmend auch rechts residiert, übersieht, ist, dass auch der Staat versagen kann – und es regelmäßig tut. In diesem Fall wird das durch den Markt geschaffene Problem nicht gelöst, sondern oft noch verschlimmert.

Befürworter eines hochaktiven Staates wissen, dass Politiker und Beamtinnen auch irren können. Aber in einer Demokratie müssen sie sich dem Wahlvolk stellen und, so die Theorie, werden bei schlechter Leistung abgewählt.

Und die Realität? An der Urne werden Regierungen nur in Ausnahmefällen für die Qualität ihrer Wirtschaftspolitik zur Rechenschaft gezogen. Das liegt daran, dass Wählerinnen und Wähler weder genügend wissen, um die Folgen einer bestimmten Politik zu beurteilen, noch einen Anreiz haben, sich umfassend zu informieren; ihre Stimme macht im Ergebnis nämlich kaum einen Unterschied. Das ist im Markt anders: Wer ein Handy kauft oder einen Urlaub bucht, der profitiert davon, mehr zu wissen.

Langfristiger Nutzen

Wenn Wähler die Leistung einer Regierung bewerten, dann schauen sie meist nur auf die kurzfristigen Ergebnisse. Politiker haben dadurch den Anreiz, jeden langfristigen Nutzen den schnellen Erfolgen zu opfern. Kein Wunder, dass Staatsausgaben vor Wahlen meist steigen.

Und da Politiker wissen, dass die Wähler sie ohnehin nicht beurteilen können, wählen sie gerne den einfachsten Weg und geben dem Druck der Lobbyisten nach, von denen sie drangsaliert werden. Interessenvertretungen sind die großen Baumeister der Politik. Das ist legitim, aber unterliegt einer fatalen Dynamik: Je kleiner die Gruppe, die eine Lobby vertritt, desto größer ist ihr Einfluss. Denn ihre größte Herausforderung ist der Zusammenhalt, den einige wenige Mitspieler leichter erhalten können als Massen. Deshalb wird Österreichs Gesundheitspolitik von der Ärztekammer bestimmt und nicht von den Patientinnen, die Agrarpolitik vom Bauernbund und nicht den Verbrauchern. Die Letzteren haben kaum keine Stimme, weil es einfach zu viele sind.

Der Erfolg staatlicher Eingriffe hängt auch von der Umsetzung durch die Beamtenstäbe ab. Dort herrscht ein Prinzip vor: nur kein Risiko eingehen, das der Karriere schaden kann. Mut und Innovationsgeist bringen ihnen auch dann wenig, wenn sie Erfolge zeigen. Der Privatsektor belohnt viel eher individuellen Mut.

Fehlendes Feedback

Sowohl Politiker als auch Beamtinnen legen ein weiteres problematisches Verhaltensmuster an den Tag: Erweist sich ein eingeschlagener Kurs als falsch, dann ist es für sie besser, weiterzumachen, als den Fehler einzugestehen. In der Privatwirtschaft wird bei Fehlentscheidungen eher die Reißleine gezogen, weil die Eigentümer nicht ihr Geld aufs Spiel setzen wollen. Da fehlt es zwar manchmal an Geduld und Weitsicht, aber es verhindert sündteure Irrtümer.

Für Friedrich von Hayek, den geistigen Vater des Neoliberalismus, lag die Hauptschwäche einer staatlich gelenkten Wirtschaft darin, dass ihr das Feedback fehlt, das die Preissignale im Markt sofort liefern. Aber selbst wenn diese Lücke – anders als einst in der Sowjetunion – durch Datenmengen und künstliche Intelligenz gefüllt werden könnte, würden die falschen Anreize bleiben.

In dieser Liste von Mängeln wurde Korruption noch gar nicht erwähnt. Wenn Beamte bestechlich und Politiker käuflich sind, dann nützen staatliche Eingriffe wenigen und schaden vielen. Es ist kein Zufall, dass die ärmsten Staaten der Welt die korruptesten sind und die reichsten die saubersten. In einer korrupten Gesellschaft wird Staatsmacht zu Gift.

Also, was nun?

Eine erfolgreiche Wirtschaft braucht beides, einen dynamischen Markt und einen effizienten Staat. Dank der Natur des Menschen entsteht das Erstere meist von selbst, wenn man sie gewähren lässt. Die Rolle des Staates muss hingegen im politischen Rahmen, egal ob demokratisch oder autoritär, ausgehandelt werden.

Slogans wie "Mehr privat, weniger Staat" und unternehmensfeindliche Rhetorik helfen wenig, um zu einem guten Ergebnis zu gelangen, sehr wohl aber einige Prinzipien:

Je einfacher die Aufgabe, desto weniger anfällig wird die Politik für schädliche Verzerrungen. Hohe Steuern sind kein Problem, komplexe Steuersysteme mit vielen Ausnahmen sehr wohl. Steuern sind zwar unpopulärer als anlassbezogene Förderungen, aber wirkungsvoller.

Geregelte Vorgehensweise

Politisch unabhängige Institutionen wie die heutigen Notenbanken verletzen zwar demokratiepolitische Ideale, sind aber im Schnitt erfolgreicher. Bei Unternehmen im Staatseigentum ist es besonders schwer, die Politik herauszuhalten; private Konzerne zu regulieren ist effektiver. Interessenverbände, die behaupten, sie würden im Interesse aller sprechen, gehören besonders kritisch beäugt. Das gilt vor allem, wenn sie nach Beihilfen oder Handelsbeschränkungen rufen.

Ein Staat, der weniger tut und dies dafür klüger, hat bessere Chancen auf Erfolg. Das erfordert auch eine Öffentlichkeit, die nicht bei jedem Problem sofort nach staatlicher Hilfe schreit und von jenen Politikern und Parteien, denen sie sonst misstraut, Patentlösungen erwartet. (Eric Frey, 27.8.2023)