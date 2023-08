19.40 REPORTAGE

Re: Kann Hightech Leben retten? – Drohnen und autonome Roboter im Einsatz Eine Drohne fliegt Medikamente in abgelegene Dörfer, Roboter erledigen gefährliche Jobs: Die Reportage zeigt, wie mithilfe moderner Technik Leben gerettet und Menschen vor Gefahrensituationen bewahrt werden können.

Bis 20.15, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Mysterium Urmensch – Spuren in Europa Liegt die Wiege der Menschheit nicht in Afrika, sondern in Europa? Neue Funde deuten darauf hin.

Bis 23.20, ORF 2

22.50 SATIRE

The Death of Stalin (B/F/GB 2016, Armando Iannucci) Als der sowjetische Diktator 1953 nach fast 30 Jahren an der Macht einem Herzinfarkt erliegt, verstricken sich die Minister bald in einen Kampf um die Macht. Basierend auf der französischen Graphic Novel La Mort de Staline hat der britische Politkünstler Armando Iannucci mit grandiosen Darstellern wie Steve Buscemi eine bitter­böse Politsatire inszeniert, die in Russland umgehend verboten wurde. Bis 0.35, Arte

Wollen die Macht übernehmen: Simon Russell Beale (links) und Steve Buscemi (rechts) mit Olga Kurylenko in "The Death of Stalin", Arte, 22.50 Uhr. © Nicola Dove

22.50 THRILLER

Es geschah am hellichten Tag (D/CH/E 1958, Ladislao Vajda) Der große französische Schauspieler Michel Simon als Hausierer, der unter Mordverdacht gerät, Heinz Rühmann als Kommissar, der seine Zweifel am schnellen Urteil geltend macht. Das Drehbuch für den atmosphärisch dichten Thriller schrieb Friedrich Dürrenmatt, um es schließlich zum Roman Das Versprechen umzuarbeiten. Bis 0.25, BR

23.20 DRAMA

Atmen (A 2011, Karl Markovics) Der 19-jährige Roman (Thomas Schubert) steht vor seiner möglichen vorzeitigen Haftentlassung und versucht, sich ein neues Dasein aufzubauen. Ausgerechnet die Arbeit in einem Bestattungsunternehmen erweist sich als mögliches Tor in die Freiheit. Karl Markovics’ ­feines, von Martin Gschlacht stimmig fotografiertes Regiedebüt. Bis 0.50, ORF 3

0.00 NEW HOLLYWOOD

Chinatown (USA 1974, Roman Polanski) Jack Nicholson als Privatschnüffler, der im Los Angeles des Jahres 1937 von Femme fatale Faye Dunaway in ein undurchdringliches Netzwerk städtischer Korruption gelockt wird. Von Regisseur Roman Polanski als ­makelloser Neo-Noir inszeniert, ohne Nostalgie, dafür als Kommentar auf seine Zeit.

Bis 2.05, SWR

1.05 DRAMA

Die Verführten (The Beguiled, USA 2017, Sofia Coppola) Ein verwundeter Nordstaaten-Soldat (Colin Farrell) findet während des US-amerikanischen Bürgerkriegs Zuflucht in einem Mädcheninternat, wo er bald das ­fragile Gleichgewicht ins Wanken bringt. Anders als in der Erstverfilmung von Don Siegel mit Clint Eastwood verlegte sich Sofia Coppola mit Darstellerinnen wie Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning auf die weibliche Perspektive – und wurde dafür in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet.

Bis 2.30, ORF 1