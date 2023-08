FEUER Brände in Griechenland: Zahl der Toten steigt auf mindestens 21

Die Zahl der Todesopfer infolge der Feuer in Griechenland ist nach Angaben der griechischen Behörden auf 21 gestiegen. In ganz Griechenland sind laut EU in diesem Jahr bislang mehr als 120.000 Hektar Land verbrannt – das entspricht knapp der Hälfte der Fläche Vorarlbergs