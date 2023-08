STANDARD-Journalisten in Moskau und Odessa, NDR zeigt Reichelt an, Promi-Trennungen, Böhmermann, Fetisch-Show, Switchlist

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Fake-Videos Wehrschütz-Beitrag für Neos "kommunikativer Super-GAU des ORF" Zwei falsche Videos in einem Beitrag von Christian Wehrschütz in der "ZiB 1" lassen die Neos-Mediensprecherin eine eingehendere, unabhängige Prüfung verlangen

Korrespondenten Wie STANDARD-Journalisten in Moskau und Odessa arbeiten Zwischen Propaganda, Fakes und Drohnen: Jo Angerer und Klaus Stimeder über ihre Arbeit

Klage NDR zeigt Ex-"Bild"-Chefredakteur Reichelt an Der Verdacht lautet auf Abgabe einer falschen eidesstattlichen Erklärung

Rampenschau Costner, Maas und Spears: Saubere und weniger saubere Trennungen Was Natalia Wörner, Britney Spears und Christina Baumgartner gemeinsam haben

TV-Show Jan Böhmermann durchleuchtet sein Publikum: "Lass dich überwachen!" Die ZDF-Show erkundet Internetaktivitäten der Studiozuschauer

Datingshow RTL 2 startet Sexshow mit Fetischen In "Playdate – Lust auf Fetisch" treffen Singles mit Vorliebe für Fetische aufeinander. "Von Fesselspielen über Genderplay ist alles geboten", teilt der Sender mit

Switchlist "The Death of Stalin", "Chinatown" - TV-Tipps am Freitag "Kann Hightech Leben retten?", "Universum History", "Atmen", "Die Verführten", dazu die Radiotipps

