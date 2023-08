Der Sheriff rollte für den Ex-Präsidenten nicht den roten Teppich aus, als sein Konvoi das Fulton-County-Gefängnis erreichte. Wie alle anderen Angeklagten musste Donald Trump über den nackten Betonboden schreiten. Der Angeklagte erhielt einen Vorgeschmack auf das, was ihm im schlimmsten Fall droht, sollte er zu einer Haftstrafe verurteilt werden.

Trump schimpfte wieder einmal über die Justiz. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE R

Bis dahin ist es aber noch ein weiter und langer Weg, der nach der Erhebung der Anklage durch Chefanklägerin Fani Willis am Donnerstagabend mit der Aufnahme der Personalien begann. Trump ist nun der Insasse P01135809.

Trump will seinen Mugshot vermarkten. IMAGO/Fulton County Sheriff's Of

Weiter hält die Strafakte des "Donald John Trump" nüchtern fest: männlich, weiß, blonde bis rotblonde Haare, blaue Augen, 1,92 Meter groß und 97 Kilogramm schwer. Letztere Angaben machte angeblich ein Mitarbeiter des doch eher kräftig gebauten Ex-Präsidenten. Die Angaben sind wohl so echt wie die Haare. Während ihm der Tritt auf die Waage erspart blieb, bestand der Sheriff auf Fingerabdrücke und Polizeifoto. Gesetz ist Gesetz.

Nach 20 Minuten ist der historische Ortstermin vorüber. Minutiös begleiten die Kameras den Rückweg des Konvois durch die leergefegten Straßen Atlantas zur Rollbahn. Dort wartet die private Boeing 757 auf den mittlerweile zum vierten Mal angeklagten Bürger Trump.

Seine kurze Pressekonferenz vor dem Rückflug in seinen Golfklub von Bedminster übertragen viele Sender gar nicht mehr live. Sie wollen sich nicht mehr als Bühne für einen hergeben, der Politik wie eine Reality-TV-Show inszeniert. Zu sagen hatte Trump ohnehin nicht viel Neues. Er klagte über eine "Verzerrung der Justiz" und behauptete seine Unschuld. "Wir haben jedes Recht, die Wahlen anzufechten, die wir für unehrlich halten." Tatsächlich bestreitet niemand dieses Recht.

Manipulationsverdacht

Trump hat vor 60 Gerichten angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen beanstandet. Und verlor in allen Fällen. In Georgia soll er laut Anklage dann gemeinsam mit 18 Mitangeklagten versucht haben, das offizielle Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Dabei geholfen haben sollen ihm unter anderen sein ehemaliger Stabschef Mark Meadows und Anwalt Rudolf Giuliani. Sie alle werden von Chefanklägerin Fani Willis als Teil einer "kriminellen Vereinigung" beschrieben, die wie eine Mafiabande operiert habe. Nach dem sogenannten RICO-Gesetz droht allen Beteiligten eine Mindeststrafe von fünf bis 20 Jahren Gefängnis.

Rudy Giuliani soll Probleme mit der Bezahlung seiner Anwaltskosten haben. IMAGO/Fulton County Sheriff

Diverse gerichtliche Auseinandersetzungen dürften nun den tatsächlichen Prozessbeginn hinauszögern. Trumps neuer Verteidiger in Georgia, den er am Vorabend des historischen Ortstermins angeheuert hatte, Steven Sadow, sagt, der Präsident hätte niemals nach dem RICO-Gesetz angeklagt werden dürfen. "Wir freuen uns darauf, dass dieser Fall eingestellt wird."

Die Verlegung vor ein Bundesgericht, das den Prozess dann wegen Doppelung mit dem Verfahren einstellen könnte, das Sonderermittler Jack Smith in Washington angestrebt hat, wäre eine denkbare Strategie. Die andere wäre ein neues Gesetz in Georgia, dass es einer Kommission erlaubt, missliebige Staatsanwälte aus dem Amt zu entfernen. Es tritt im Oktober in Kraft.

Gemessen an dem grimmigen Gesichtsausdruck auf dem Mugshot ahnt Trump, dass dies nicht so einfach werden dürfte. Zumal es erste Absetzbewegungen bei den Mitangeklagten gibt, die kein Interesse daran haben, für einen ins Gefängnis zu gehen, der Wahlkampfgelder für die eigene Verteidigung nutzt. Das dürfte besonders Giuliani bitter aufstoßen, der nach eigenen Angaben schon jetzt seine Anwaltskosten nicht tragen kann.

Wenige Stunden vor dem Ortstermin in Atlanta rief Trump auf seinem hauseigenen Netzwerk Truth Social zu Spenden auf. Später postete er den Mugshot auf X (vormals Twitter) – der erste Beitrag, seit der neue Eigentümer Elon Musk Trump die Rückkehr auf die Plattform erlaubt hatte. Sein Wahlkampfteam glaubt, der Mugshot könne dem Ex-Präsidenten politisch helfen.

Mugshot-Merchandise

Gewiss werden die T-Shirts, Tassen und Aufkleber mit dem Fahndungsfoto viel Geld einbringen. Ob es Trump jenseits des von ihm kultivierten Personenkults in der breiteren Öffentlichkeit politisch hilft, wird von Analysten aber bezweifelt. Seine Umfragewerte kommen – außer bei den hartgesottenen Fans – nicht über 42 Prozent hinaus.

Mark Meadows soll Trumps Pläne unterstützt haben. AFP/FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFI

Wie zuvor schon bei der Klageerhebung in New York fanden sich in Atlanta nicht viel mehr als ein paar Hundert Fans ein. Trump fuhr also mit Blaulicht allein zu dem Pflichttermin – und kehrte genauso allein wieder heim. (Thomas J. Spang aus Washington, 25.8.2023)