Chelsea prolongierte die ausgedehnte Shoppingtour. AFP/JUSTIN TALLIS

London - Chelsea hat mit der Verpflichtung des brasilianischen Talents Deivid Washington die 400-Millionen-Euro-Grenze für Zugänge in diesem Sommer geknackt. Für den am Donnerstag verpflichteten 18-jährigen Stürmer überwies der Premier-League-Klub laut Medienberichten samt Bonuszahlungen rund 20 Millionen Euro an den brasilianischen Klub Santos. Washington feierte sein Profidebüt erst im vergangenen April, in neun Ligaspielen für Santos traf er zweimal.

Chelsea hat im Sommer erneut groß investiert, alleine für Mittelfeldmann Moises Caicedo überwiesen die "Blues" die britische Rekordsumme von 133 Millionen Euro an Brighton. Abgänge wie von Kai Havertz oder Mason Mount brachten dem Klub bisher rund 250 Millionen Euro ein. (APA/Reuters, 25.8.2023)