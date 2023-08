Ursprünglich wurde das Video vom französischen Koch Guy Martin geteilt. Instagram/chefguymartin

Hat Sebastian Kurz einen neuen Job, oder ist das ein Doppelgänger? Über diese Frage wird seit Donnerstag auf dem Social Network X, vormals Twitter, debattiert. Anlass ist, dass der Gastronom und ehemalige Neos-Politiker Sepp Schellhorn ein Posting des Kochs Guy Martin mit den Worten "Ich dachte echt – er ist es ..." teilte. Zu sehen ist in dem Video ein Kellner, der gewisse Ähnlichkeiten mit dem ehemaligen Bundeskanzler aufweist.

Wenig überraschend mangelt es nicht an bissigen Kommentaren unter dem Posting. Ein User glaubt zudem, den Ex-Kanzler stattdessen in einer polnischen Soap-Opera entdeckt zu haben, und zwar in der Rolle eines Pfarrers.

Erinnerungen weckt dies freilich auch an den Youtubekanal "Jolo", welcher vor zwei bis drei Jahren mit mehr oder weniger authentischen Persiflagen auf den damaligen Kanzler für Aufsehen sorgte. So mimte man etwa einen Sebastian Kurz, der eine eigene Kochshow hat, in welcher er einen Kaiserschmarrn herrichtet. Obwohl er ja gar kein Kaiser ist, sondern Kanzler. Haha.

Kochen mit Basti | Sebastian Kurz - Satire

JoLo

Auch gab es damals eine Fake-Homestory ...

Homestory: Basti

RedSky STUDIOS

... und sogar ein Fake-Sommergespräch in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich". (red, 25.8.2023)

Basti im Sommergespräch | Willkommen Österreich Sketch

JoLo