Mit der "Griechischen Passion" war man bei den Festspielen am Puls der Zeit. Das war leider nicht durchgängig so. APA/FRANZ NEUMAYR

Es ist durchaus riskant, junge Dirigenten mit den eigenwilligen Wiener Philharmonikern zusammenzubringen – besonders bei großen Opernpremieren. Der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, hat insofern heuer durchaus etwas gewagt. Bei der Griechischen Passion reüssierte Maxime Pascal; bei Mozarts Figaro zeigte sich in Ansätzen, warum Raphael Pichon ausgewählt wurde, gerade beim heiklen Mozart eine zentrale Rolle zu spielen.

Das Wort "Wagnis" drängt sich ansonsten beim diesjährigen Programm nicht auf. Beim Opernprogramm fällt einem eher die Formulierung "ästhetische Retrospektive" auf, im Sinne der Wiederholung von Glanzmomenten früherer Intendanzen. Die nostalgische Volte des Intendanten zahlte sich allerdings nicht aus. Sie erbrachte bei Martin Kušejs Figaro nur Plakatives und bei Christof Marthalers Falstaff mäßig Originelles, das etwas verworren und ästhetisch sattsam bekannt daherkam.

Wie jedes Jahr gab es natürlich Glanzvolles: Krzysztof Warlikowskis Macbeth mit Sopranistin Asmik Grigorian war packend, und wichtig die Griechische Passion, da sie die Flüchtlingsfrage – als dramatisches, zentrales Thema unserer Zeit – behandelt. Aber auch hier inszenierten mit Warlikowski und Simon Stone Könner, an die man sich in der Hinterhäuser-Ära bereits gewöhnt hatte. Warlikowskis Elektra und Stones Lear bescherten Salzburg bereits früher große Festspielmomente.

Der Hang, mit erprobten Kräften zu arbeiten, trägt in sich letztlich aber ein Ablaufdatum, so er nicht zur Routine führen soll.

Ähnliche Beobachtungen, die eine Auffrischung notwendig erscheinen lassen, gibt es auch im Konzertbereich. Auch grandiose Solisten wie Pianist Grigori Sokolow, große Sänger wie Matthias Goerne und Christian Gerhacher, die Spitzenniveau garantieren, müssen nicht jährlich gastieren. Auch ein Dirigent wie Teodor Currentzis, der zusätzlich wegen seiner Russland-Nähe in einer (auch) moralischen Zwickmühle steckt, hat bereits ausreichend gezeigt, dass er ein interessanter Musiker ist.

Der Anspruch an Salzburg ist monströs, das Selbstverständnis der Salzburger Festspiele ambitioniert. Zum höchstmöglichen Niveau braucht es insofern immer eine Auffrischung der ästhetischen Zugänge. Das Festhalten am Erprobten ist verführerisch, da es Sicherheit gibt. Es sollte jedoch die Balance zwischen Erprobtem und Neuem stimmen. Daran haperte es heuer.

Führung außer Tritt

Die Aufregung währte nur kurz und war zu Beginn der Festspiele auch schon fast wieder vergessen. Als Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser erklärte, dass er gar nicht daran denke, auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ im Lande zu reagieren, regte das die Widerspruchsgeister. Einige Leitartikel und empörte Künstlerstimmen später ging man in Salzburg wieder zur Tagesordnung über, sprich, man zeigte ein luxuriös gediegenes Programm, das die Herausforderungen der Gegenwart höchstens auf der Metaebene streifte.

Keine Frage: Nach den schwierigen Pandemiejahren brummen die Festspiele wieder, gleichzeitig hat sich aber eine besorgniserregende Routine breitgemacht. Nicht nur, was die inhaltliche Programmierung anbelangt, auch mit welcher selbstverständlichen Abwehrhaltung einer diskursiveren Durchlässigkeit des Festivals und seiner gesellschaftspolitischen Positionierung begegnet wird. Warf sich Langzeitpräsidentin Helga Rabl-Stadler noch breitbeinig in Diskussionen, verschanzt sich Hinterhäuser gerne in seiner künstlerischen Trutzburg. Die Niederungen der Politik? Hätten in Salzburg nichts verloren. Die Hinterfragung der Positionen von Künstlern wie Teodor Currentzis oder von Sponsoren? Da halte man sich raus.

Über viele Jahre war Rabl-Stadler das Bollwerk nach außen, auf sich allein gestellt scheint Hinterhäuser die Rolle als "König von Salzburg" (so titelte ein Wiener Magazin) zu überfordern, zumal ihm mit Christina Hammer eine neue Präsidentin frisch aus der teflonglatten internationalen Konzernwelt zur Seite gestellt wurde. Die Unstimmigkeiten ließen nicht lange auf sich warten, bald musste Hammer die Kommunikationsagenden abgeben, sie versucht jetzt im Sponsoring zu glänzen.

Die Sanierung und die Erneuerung der Festpielhäuser bedeuten für die Festspiele das größte Bauvorhaben seit Jahrzehnten. Angesichts knapperer Budgets und einer aus dem Tritt geratenen Festspielspitze scheint man in Salzburg darauf mehr schlecht als recht vorbereitet zu sein. Im Herbst steht Hinterhäusers mögliche Vertragsverlängerung an – da sollten zuvor noch intensive Gespräche geführt werden.

Schauspielära endet

Bettina Hering, deren Schauspielleitung endet, hat die Festspiele in den vergangenen sieben Jahren mit moderater bis spürbarer Innovation geprägt. Wobei als weitreichendste Errungenschaft ihrer Ära – und das sagt weniger über ihr Programm als über die Festspiele aus – eine Buhlschaft mit kurzem Haarschnitt gelten wird. An der Seite Lars Eidingers trug Verena Altenberger 2022 aufgrund eines Filmdrehs Stoppeln – die Wogen gingen hoch.

Mit der Neuausrichtung des Jedermann beschritt Hering einen längst überfälligen Weg. Ganze drei Mal durfte sich Regisseur Michael Sturminger an eine Neuinszenierung des Domplatzklassikers wagen. Heuer interpretierte er diesen als Endzeitstück, was gut zur derzeitigen Grundverfasstheit passte. Dass mit jeder weitergehenden Interpretation auch die Kritiker lauter wurden, liegt in der Natur der Sache. Was nur, wenn wirklich einmal jemand einen radikalen Blick auf dieses hölzerne Stück werfen würde? Angesichts des vielen Geldes, das es jährlich einspielt, war Herings und Sturmingers Zugriff da wohl der pragmatischste. Vielleicht geht Herings Nachfolgerin Marina Davydova ab 2024 da weiter.

Künstlerisch wagte Hering aber einiges, was man die Jahre zuvor, etwa bei ihrem Vorgänger Sven-Eric Bechtolf, vermisst hatte. Sie dockte die Festspielbühnen an zeitgenössische gesellschaftspolitische Diskurse an. Dazu zählt nicht nur ein gesteigertes Bewusstsein für Diversität auf der Bühne und im künstlerischen Personal, sondern auch und damit einhergehend aktuelle Stoffe in neuen Bearbeitungen und Formen. Einige avancierte Projekte gingen nicht auf, etwa das überraschende Theaterdebüt der Griechin Athina Tsangari oder im Vorjahr die Neuinbetriebnahme des Reigen durch zehn Autorinnen.

Eine durchschnittliche Künstlerpechquote, die die sieben Spielzeiten, wie man so schön sagt, durchwachsen ablaufen ließ. Entscheidend aber ist, dass sich Herings Programm deutlich zu Veränderung und Neuem bekannte und dies auch mit angesagten Namen zu kombinieren wusste, etwa bei Everywoman von Milo Rau oder in diesem Jahr das Theater Hora mit Helgard Haug.

Am Ende ist es immer die gute Mischung, die das Rennen macht, und dahingehend blieb Hering nichts schuldig. Denn auch Schauspielsternstunden mit Lina Beckmann in Richard oder Birgit Minichmayr in Maria Stuart brachten das Festival zum Glühen. Oder in diesem Jahr Valery Tscheplanowa in Ulrich Rasches aufregender Konzentrationsübung, in Lessings Nathan der Weise. (Ljubisa Tosic, Stephan Hilpold, Margarete Affenzeller, 26.8.2023)