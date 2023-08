Katie Moon aus den USA und Nina Kennedy aus Australien haben sich den ersten Platz geteilt und so für Aufregung gesorgt. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Budapest - Nach der ex-aequo-Goldmedaille durch Katie Moon (USA) und Nina Kennedy (AUS) bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Stabhochsprung hat Moon ihre Entscheidung zum Teilen des ersten Platzes am Freitag verteidigt. In den sozialen Netzwerken hatte es Kritik gehagelt. "Ich würde gerne jene erhellen, die uns 'Feiglinge', 'voller Schande' usw. genannt haben", schrieb Moon in einer langen Instagram-Botschaft.

Das Duo hatte nach je drei verpatzten 4,95-m-Versuchen den Bewerb bei 4,90 m beendet. "Stabhochspringen ist kein Ausdauer-Sport", schrieb Moon. Man habe nur ein kleines Fenster für Sprünge, ehe die Müdigkeit einsetze, erklärte die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin von Tokio. "Danach wird es nur immer schwieriger und auch gefährlicher." In diesem Sport habe es dann oft komische Landungen, aber auch schwere Unfälle gegeben.

"Den Bewerb gesund und mit einer Goldmedaille zu beenden und diese mit meiner Freundin zu feiern, die genauso gut gesprungen ist, war ein 'no-brainer'", erklärte Moon. Unter den Kritikern auf X (vormals Twitter) war übrigens auch der achtfache Sprint-Weltmeister Michael Johnson. "Fans, mögt ihr das Konzept der geteilten Goldenen? Und wenn ihr ja sagt, wäre die zweite Frage, ob ihr es auch noch mögt, wenn das üblich wird?" (APA/Reuters, 25.8.2023)