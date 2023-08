Erinnert Sie der Flugzeugabsturz des Söldnerführers auch an "Macbeth"? Der große englische Dichter leuchtet die Handlungen politischer Führer gekonnt aus. Ob Fiktion oder Realität: In Wladimir Putins Drama gibt es einen neuen Akt

In seinem Gastkommentar reflektiert der Rektor des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) und Buchautor von "McMafia" die jüngsten Ereignisse in Russland mit einem Werk William Shakespeares.

Dass er Verrat nicht verzeihen würde, sagte Russlands Präsident Putin einmal in einem Interview. Prigoschins Putschversuch im Juni bezeichnete er als solchen. Foto APA / AFP / Sputnik / Gavriil Grigorov

Als ich zum ersten Mal Berichte von Jewgeni Prigoschins Tod unter höchst verdächtigen Umständen hörte, dachte ich, wie so oft in solchen Fällen, an Shakespeare – in diesem Fall an Macbeth:

Jetzt empfindet er

Geheimen Mord, an seinen Händen klebend.

Jetzt straft Empörung minütlich seinen Treuebruch.

Die er befehligt, handeln auf Befehl,

Nicht aus Liebe.

Jetzt fühlt er seinen Titel,

Lose, wie eines Riesen Rock

Hängt an einem zwergenhaften Dieb.

Prigoschin stirbt als bloßer Statist in Putins Drama. Das war nicht vorherbestimmt. Der Söldnerführer hatte seine Rolle in dieser Rachetragödie zu der eines zentralen Spielers erhöht. Er war die einzige Figur, die die stählerne Rüstung des russischen Führers hätte durchdringen können.

Verräterische Zweifel

Doch genau in dem Moment, als er mit dem Marsch auf Moskau seinen Mut bis zum Anschlag spannen musste, scheiterte er. Seine Zweifel waren verräterisch und ließen ihn das Gute verlieren, das er durch seine Furcht vor dem Versuch gewonnen hatte. Prigoschins Zögern kostete ihn das Leben, womit der neueste Akt in der Geschichte unseres tragischen Helden Wladimir Putin abgeschlossen ist.

Bei Shakespeare bedeutet der Begriff Held nicht, dass die Figur "gut" ist. Einige seiner tragischen Helden sind besser als andere: Ich denke da an Hamlet und Othello. Sie alle erforschen jedoch die psychologische Komplexität menschlicher Motivation, Sehnsucht und Ambition. Theaterwissenschafterinnen und Theaterwissenschafter diskutieren immer noch, warum die außergewöhnliche literarische Strömung der Rachetragödie im England des späten 16. Jahrhunderts wie aus dem Nichts auftauchte. Diese Stücke, nicht nur von Shakespeare, erklären und erhellen seither die Handlungen der politischen Führer.

Im Gegensatz zu Hamlet und Othello ist Macbeths Anstand nur von kurzer Dauer. Wie der von Putin.

Aus dem Schatten

Als er zum ersten Mal – scheinbar wie durch Zufall – an die Macht kam, war der russische Staatschef ein unsicherer Bürokrat, unkreativ und abhängig von anderen. Doch innerhalb kurzer Zeit überwand sein Ehrgeiz, ähnlich wie der von Macbeth, seine Selbstzweifel, und er war entschlossen, genau die Oligarchen zu stürzen, die ihn überhaupt erst an die Macht gebracht hatten.

Diese Geschichte von Putins Hervortreten aus dem Schatten und wie er seine höchste Macht erlangte und dann darin schwelgte, ist der Höhepunkt des Stücks Patriots, des großen Hits dieses Sommers im Londoner West End. Der tragische Held von Patriots ist jedoch Boris Beresowski, der Oligarch, dem es dank Michail Gorbatschows Reformen gelang, die Barrieren des kontrollierten Antisemitismus der Sowjetunion zu durchbrechen und zur einflussreichsten Figur im Russland der 1990er-Jahre zu werden. Putin war Beresowskis Nemesis, und in Peter Morgans packendem und großartigem Theaterstück ist Roman Abramowitsch sein Brutus, der große Verräter.

Putin ist in seinem eigenen Drama schon weit fortgeschritten und hat den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. "Ich stecke im Blut", stellt Macbeth ohne Reue fest, "ich bin so tief hineingestiegen, dass, wollte ich nicht mehr waten, Rückkehr so schwierig wär, als durchzugehen." Putin ist, wie Macbeth, nicht mehr zu retten. Er kann kein Ende des Krieges in der Ukraine anordnen, da dies offenbaren würde, dass die hohle Sinnlosigkeit dieses Feldzuges bloß die Projektion seines persönlichen Ehrgeizes war. Wenn man seine persönliche Identität mit der des Staates verschmolzen hat, dann ist man tot, wenn der Staat verliert.

Tiefer im Blut

Je tiefer Putins Hände im Blut derer versinken, die ihn bedrohen, desto größer ist die Gefahr, die ihn letztendlich erwartet. Oder, wie es der anonyme Autor einer anderen berühmten Rachetragödie, Der wahren Tragödie von Richard III., ausdrückte: Der kreischende Rabe sitzt und krächzt nach Rache; / Ganze Herden von Bestien kommen und brüllen nach Rache. (Mischa Glenny, 27.8.2023)