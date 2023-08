Literatur, bloß Appendix von Film, Mode und Internationales? Das zeige, was der Stadt die Literatur wert sei, schreibt Schriftsteller Richard Schuberth in seinem Gastkommentar.

Eine "verwaltungstechnische Maßnahme" der Stadt irritiert die Literaturszene. Illustration: Fatih Aydogdu

Der Sommer – die Saison für Urlaub, Liebe, Übermut und Putsche. Ja, Putsche. Es gibt zwei Arten von Putschisten. Da wären die Haudegen, die mit ihren Prätorianergarden den Präsidentenpalast stürmen und den Präsidenten zur Abdankung zwingen. In Österreich hingegen würden putschwillige Bundesheergeneräle abwarten, bis die Regierungsspitze auf Urlaub fährt, dann sofort die Schlösser der Regierungsbüros auswechseln und sich von ihren Sekretären oder Adjutantinnen entschuldigen lassen, wenn der verdutzte Bundeskanzler frisch aus Sardinien zurück die neuen Machthaber zur Rede stellen wollte.

Also: der Sommer – die Saison der Sommerlieben, Putsche und klandestin aufgelösten Magistratsabteilungen. Sollte das eine Anspielung auf den Militärputsch im Niger sein, könnten mir neunmalkluge Klimaspezialisten entgegenhalten, funktioniert mein ganzes Gedankenspiel nicht, denn im Niger ist jetzt Winter und Regenzeit. Aber, würde ich durch Flucht nach vorn von meinem Denkfehler ablenken, die Putschisten im Niger wären nie auf die Idee gekommen, das staatliche Literaturbüro in der Hauptstadt Niamey aufzulösen. Denn auch der Niger, der so illustre Autoren und Autorinnen wie Alfred Dogbé, Hélène Kaziendé oder Boubacar Hama Beïdi hervorgebracht hat, will auf die Repräsentanz seiner literarischen Kultur nicht verzichten.

Aufgelöst und zugeteilt

Anders in der Weltkulturstadt Wien, wo jede zweite Kurzparkzone nach Heimito von Doderer benannt ist und Touristen im Jahrhundertwendencafé jeden seine Sacherwürstel verzehrenden Kulturbeamten für einen Literaten zwischen Genie und Wahnsinn halten, während viele der echten Wiener Autoren und Autorinnen als alleinerziehende Mütter oder Jobber ihr Genie gerade dem Wahnsinn einer nicht gesicherten Existenz opfern. Es gibt unzählige Argumente gegen den obrigkeitsstaatlichen Paternalismus der Kunstförderung, ohne den aber – als kommunaler Gesamtmäzen – die Kunst gänzlich den Fährnissen des freien Marktes ausgeliefert wäre.

Nicht schlecht dürfte die engagierte und kompetente langjährige Leiterin des Literaturreferats der Stadt Wien, Julia Danielczyk, gestaunt haben, als sie vom Urlaub zurückkam und ihr Ressort aufgelöst und den Bereichen "Film, Mode und Internationales" zugeteilt fand. Die beamteten Schlossauswechsler der MA 7 versuchten, den sich sofort regenden Protest seitens der Literatinnen und Interessenverbände wie der Grazer Autoren Autorinnenversammlung zu beschwichtigen. Es handle sich nicht um eine kulturpolitische, sondern lediglich eine verwaltungstechnische Maßnahme, ausgelöst durch die kurzfristige Kündigung einer Ressortmitarbeiterin. Weder würden die Fördertöpfe geschrumpft, noch ändere es irgendetwas am Niveau der bestehenden Literaturbetreuung.

Beamtendramen und Schrebergartenkabalen

Dass die Nachbesetzung einer ausgeschiedenen Beamtin mehr bürokratischen Aufwand bedeutet als die Neustrukturierung einer ganzen traditionsreichen Abteilung, mutet verdächtig an. Gleich welche epischen Beamtendramen und Schrebergartenkabalen sich da hinter den verschlossenen Toren der MA 7 abgespielt haben mögen – wenn für Autoren und Autorinnen ohnehin alles beim Alten bleibt, bleibt von deren Befürchtungen folglich allein das symbolpolitische Argument der schiefen Optik über: dass das Fehlen einer Literaturabteilung einer Weltkulturstadt wie Wien nicht gut zu Gesicht stünde.

Da ich als Künstler die Kultur hasse und der Überzeugung bin, dass jeder Künstler, jede Künstlerin sich kritisch und unbotmäßig gegenüber dem Kulturbetrieb verhalten sollte (nicht ohne ihn strategisch zu nutzen, was bleibt ihnen anderes übrig?), ist das nicht mein Problem. Eher fühle ich mich im Ressort "Mode" und "Internationales" (was immer das heißen mag) aufgehoben als bei zivilgesellschaftlicher PR für den Kulturstandort Wien. Je weniger Kulturstadt eine Metropole ist, umso freier die Kunst. Wien braucht nicht dringender ein Literaturressort als Ulan-Bator und Niamey. Somit wäre der Protest gegen die Demontage der Abteilung weitaus mehr als eine Frage der Optik.

Mehr als Buchhalterin

Es gilt, die Bürokratisierung der Kunst auch mit den Mitteln der Bürokratie zu bekämpfen. Und die Literatur nicht nur gegen den normativen Druck des Marktes zu schützen, sondern auch davor, Leistungsschau und Renommierpüppchen der Kulturpolitik zu sein, sich zur Bittstellerin, Sozialhilfeempfängerin und Subventionsschnorrerin degradieren zu lassen. Eine einigermaßen autarke Literaturabteilung kann dies wohl eher bewerkstelligen als eine Besenkammer im Film- oder Moderessort – und idealerweise der Literatur zu mehr Autarkie verhelfen. Die Abteilung war bislang auch mehr als bloß Buchhalterin von Subventionen, sondern bewährte sich als Förderin, Repräsentantin und Mediatorin der literarischen Infrastruktur (Zeitschriften, Veranstaltungsorte, kritischer Diskurs).

Auch wenn die Schlüsselaustauscher diese Optionen von sich weisen, die Erfahrung mit anderen Institutionen zeigt, dass derlei Umstrukturierungen – ob bewusst oder nicht – den Boden ebnen für politische Einflussnahme, stärkere Besachwaltung und letztlich sukzessive Entwertung der Kunst.

Gerne auf dem Laufsteg

Ich habe nichts gegen Mode. Im Gegenteil. Ich lasse mich für Stipendienzusagen auch gerne auf den Laufsteg schicken. Aber sobald in diesem intransparenten Großraumbüro Literatur zur Appendix von "Film, Mode und Internationales" wird, ist weder garantiert, dass Literaturjurys in Hinkunft nicht von Moderessortleitern bestellt werden, noch, dass die zuständigen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen ohne fachfremde Einmischung ihre Arbeit erledigen können. Es demonstriert jedenfalls, was der Stadt die Literatur wert ist. (Richard Schuberth, 26.8.2023)