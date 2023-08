Hütteldorfer peilen vierten Sieg in Folge an. LASK und Austria im Duell um den zweiten Saisonsieg. Hartberg empfängt Angstgegner Klagenfurt

Rapid hat zuletzt viel Selbstvertrauen getankt und die Fans mitgerissen. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Linz/Hartberg - Mit der Europacup-Euphorie im Rücken will Rapid in der Bundesliga den derzeitigen Erfolgslauf fortsetzen. Am Sonntag (17.00 Uhr) empfangen die Hütteldorfer in der 5. Runde die WSG Tirol, ehe es am Donnerstag bei Fiorentina nach dem Hinspiel-1:0 um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase geht. Die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic will nach drei Zu-Null-Siegen in Serie nachlegen und das Spitzenduo Salzburg und Sturm nicht aus den Augen verlieren.

"Wir wollen oben den Anschluss halten", sagte Maximilian Hofmann. Salzburg führt nach vier Spielen mit zwölf Punkten vor den Grazern (10) und Rapid (7). Der Sieg gegen den italienischen Topclub am Donnerstag könne auch "einen Push" geben, betonte der Innenverteidiger. "In der zweiten Hälfte haben wir richtig viel arbeiten müssen, die Beine sind schon noch schwer. Aber das täglich Brot ist am Sonntag und da wollen wir oben dranbleiben. Deshalb ist das Spiel genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Weil das sind die Punkte, die wir holen müssen."

Nach den intensiven 90 Minuten gegen Fiorentina wird Barisic höchstwahrscheinlich einigen Spielern eine Pause gönnen. Er werde sich die Möglichkeit offen lassen, Rotationen vorzunehmen, sagte der Wiener. Mit dem genesenen Nicolas Kühn verfügt der Rapid-Coach wieder über eine weitere Option. "Sicher ist es anstrengend, aber ich spiele lieber jeden dritten Tag und gehe einmal müde in ein Spiel rein", sagte Außenverteidiger Thorsten Schick: "Es entscheidet sich wirklich nur im Kopf. Mit Leidenschaft und Herz kannst du so viel wettmachen."

WSG-Trainer Thomas Silberberger freute sich indes auf "das lässigste Auswärtsspiel der Saison". Die Tiroler starteten denkbar schlecht in die neue Spielzeit, nach drei Niederlagen zum Auftakt gegen Austria Klagenfurt (1:3), Salzburg (0:3) und Altach (0:1) holte die Silberberger-Elf zuletzt aber ein 1:1 gegen den LASK. "Wir fahren als klarer Außenseiter nach Wien, wollen aber natürlich die Rolle des 'David' bestmöglich ausfüllen. Wenn alles passt, können wir auch in Hütteldorf etwas Zählbares holen", sagte der 50-Jährige.

Große Erfolge konnte die WSG im Allianz Stadion aber noch nicht feiern, in sechs Partien gab es fünf Niederlagen bei einem Sieg. Auch in der vergangenen Saison gingen die Grün-Weißen aus Wien in drei Duellen dreimal als Gewinner vom Platz. "Wir wollen in Wien an die Anfangsphase gegen den LASK anknüpfen und punkten", sagte Lukas Sulzbacher vor dem Gastspiel bei seinem Ex-Club.

Barisic ist jedenfalls gewarnt. "Es kommt ein harter Brocken auf uns zu. Es wird nicht einfach und sicher von vielen unterschätzt", sagte der Rapid-Coach, der die Europacup-Nacht noch lange im Stadion genossen hat. "Wir wollen diese Energie mitnehmen für die kommenden Spiele, im Kopf bereit sein."

Veilchen beehren Linz

Mit dem LASK und der Wiener Austria treffen am Sonntag (17.00 Uhr) zwei Teams aufeinander, die in der laufenden Saison noch nicht richtig Tritt gefasst haben. Die Linzer arbeiten weiter daran, den von Neo-Coach Thomas Sageder gewünschten Spielstil zu verinnerlichen, die Wiener hoffen, dass die Batterien nach dem Europacup-Aus wieder aufgeladen sind.

Eigentlich hätte der LASK Grund zur Freude. Am Donnerstag setzte man sich im Play-off-Hinspiel zuhause gegen Zrinjski Mostar mit 2:1 durch, die Tür zur Europa-League-Gruppenphase steht offen. Doch die Leistung ließ nach dem frühen Doppelpack von Robert Zulj (4., 12.) einmal mehr zu wünschen übrig. "In der Anfangsphase hat man gesehen, wie wir spielen wollen. Wir haben hoch attackiert, waren giftig und aggressiv. Dann haben wir den Faden verloren, vielleicht war es auch ein Gefühl von falscher Sicherheit. Ich will, dass wir offensiv mutig bleiben, Druck machen", blickte Sageder zurück.

Die Stimmung nach der Partie sei "positiv-kritisch" gewesen. "Wir haben den Blick sehr schnell auf unsere nächste Aufgabe gerichtet", berichtete Sageder. Gegen die Austria, die mit vier Punkten einen Zähler weniger am Konto hat, müsse man "hochdiszipliniert und aggressiv zu Werke gehen", betonte der 39-Jährige. "Wir wissen, wie die Austria spielt. Sie versuchen, einen intensiven, offensiven Fußball an den Tag zu legen." Die Bilanz der Oberösterreicher gegen die Favoritner war zuletzt jedenfalls äußerst positiv. Von den jüngsten 17 Begegnungen kassierte der LASK nur eine Niederlage - ein Heim-0:2 am 12. September 2021.

Die Austria ist ebenfalls heiß auf den zweiten Saisonsieg. Erstmals in der noch jungen Saison konnte man nach dem Aus in der Conference-League-Qualifikation die gesamte Woche zum Training nutzen. Trainer Michael Wimmer hofft, dass nach freien Tagen auch neue mentale Kräfte freigesetzt werden. "Nach dem Ausscheiden im Europacup war schon auch eine gewisse Frustration da", sagte der Deutsche.

Auf den Umstand, dass der LASK noch auf der Suche ist, könne man nicht setzen. "Es wäre ein großer Fehler, sich von einzelnen Spielen blenden zu lassen, der LASK hat eine richtig gute Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Wir wissen, dass uns am Sonntag eine große Herausforderung erwartet, wissen aber auch, dass wir dagegenhalten können." Wimmers Matchplan: "Volle Pulle, aggressiv und so schnell wie möglich nach vorne - wir wollen unser Heil in der Offensive suchen."

Im Gegensatz zu Sageder hat Wimmer aber einige Personalsorgen. Neben den Langzeitverletzten Florian Wustinger, Ziad El Sheiwi und Marko Raguz fallen Marvin Potzmann (Muskelfaserriss), Tin Plavotic (Außenbandriss), James Holland (Zehenbruch) und neuerdings auch Johannes Handl (Muskelfaserriss) aus. Dominik Fitz ist aufgrund von muskulären Problemen fraglich. Zumindest kehrt Defensivmann Marvin Martins nach seiner Drei-Spiele-Sperre zurück.

Nächster Anlauf für Hartberg

Der TSV Hartberg empfängt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) Angstgegner Austria Klagenfurt. In allen vier Duellen in der Bundesliga blieben die Steirer ohne Punktgewinn, zudem reisen die bisher ungeschlagenen Violetten mit reichlich Selbstvertrauen in die Oststeiermark. "Es wird sehr herausfordernd. Sie haben gute Spieler in den Reihen und sind sehr gefestigt. Ich erwarte ein interessantes Spiel", blickte Hartberg-Trainer Markus Schopp voraus.

Die Steirer haben nach vier Spieltagen ebenso viele Punkte auf dem Konto. Nach dem Geschmack von Schopp könnte die Ausbeute durchaus besser sein. "Wenn ich sage, ich bin überhaupt nicht zufrieden, dann würde ich lügen. Mit den Resultaten bin ich aber nur bedingt zufrieden", betonte der 49-jährige Grazer, dessen Team in den ersten beiden Partien jeweils einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt hatte. Danach folgten ein imposanter Auswärtssieg bei Rapid (1:0) und zuletzt eine 1:5-Watschen gegen Ligakrösus Salzburg - trotz starker erster Hälfte. Schon eher zufrieden zeigte sich Schopp mit der bisherigen Entwicklung seines Teams in der noch jungen Spielzeit.

Mit Klagenfurt warte laut dem Trainer nun eine Mannschaft, die ein "bisserl unter dem Radar" läuft und mit Peter Pacult "einen überragenden Trainer" hat. Für die nötigen Tore auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg soll wieder Maximilian Entrup sorgen. Der 26-jährige Angreifer kickte in der abgelaufenen Saison noch in der Regionalliga, stellte sein Können mit starken Leistungen samt dreier Treffer in den ersten Runden bereits unter Beweis. "Er möchte seine Chance nun absolut nützen. Das sieht man nicht nur in den Spielen, sondern auch in den Trainingseinheiten", sagte Schopp, dem bis auf den langzeitverletzten Ersatztormann Fabian Ehmann der komplette Kader zur Verfügung steht. Als neue Nummer zwei im Tor wurde jüngst der Ex-Rapidler Tobias Knoflach verpflichtet.

Klagenfurt steht indes nach vier Spielen weiter ohne Niederlage da. Einem Auftaktsieg bei der WSG Tirol ließen die Klagenfurter jeweils Punkteteilungen gegen den WAC, Sturm und Altach folgen. "Wenn mir einer gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen sechs Punkte haben, hätte ich das vor Meisterschaftsbeginn sofort unterschrieben", sagte Trainer Pacult, der gegen Hartberg ein Duell auf Augenhöhe erwartet: "Wir sind auf ein enges Match eingestellt, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt. Die Tagesform wird entscheiden." (APA, 25.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 5. Fußball-Bundesliga-Runde (live auf Sky Sport Austria):

SONNTAG

TSV Hartberg - SK Austria Klagenfurt (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Kijas). Saisonergebnisse 2022/23: 3:2 (a), 1:0 (h)

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite, Kainz - Providence, Lang, Prokop - Entrup

Es fehlt: Ehmann (Schulter)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi, Gemicibasi, Benatelli, Cvetko, Schumacher - Irving, Arweiler

Es fehlen: Soto (Bandscheiben-OP), Binder (Adduktorenabriss), May, Robatsch (beide Knie)

* * *

SK Rapid Wien - WSG Tirol (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Saisonergebnisse 2022/23: 5:0 (a), 2:0 (h), 4:1 (a/Cup-Achtelfinale)

Rapid: Hedl - Koscelnik, Querfeld, Sollbauer, Moormann - Greil, Kerschbaum - Kühn, Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Cvetkovic (Kreuzbandriss), Pejic (Schambein), Grgic (Trainingsrückstand)

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Kronberger - Prelec, Buksa

Es fehlen: Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem)

* * *

LASK - Austria Wien (Linz, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2022/23: 1:1 (a), 2:2 (h), 2:2 (a), 3:1 (h)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder - Flecker, Horvath, Jovicic, Renner - Zulj - Usor, Mustapha

Es fehlen: Taoui (Kreuzbandriss), Anselm, Wiesinger (beide rekonvaleszent)

Austria: Früchtl - Martins, Galvao, Meisl - Ranftl, Braunöder, Fischer, Guenouche - Gruber, Huskovic, Fitz

Fraglich: Fitz (muskuläre Probleme)

Es fehlen: Plavotic (Bänderriss im Knöchel), Potzmann (Oberschenkel), Holland (Zehenbruch), Handl (Muskelfaserriss), Raguz (Hüfte/Aufbautraining), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss)