Vienna holt in Leoben ersten Saisonsieg, Remis zwischen Liefering und Ried. Derbysiege für Admira und Stripfing

IMAGO/MIS

Wien - Der SKN St. Pölten hat in der 2. Fußball-Liga zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Die Niederösterreicher feierten am Freitag beim 2:0 gegen den FAC den vierten Sieg im fünften Spiel und zogen damit nach Punkten mit dem makellosen GAK gleich. Zwei Punkte dahinter rangiert die Admira als neuer Dritter. Die Südstädter gewannen ihr Niederösterreich-Derby gegen Amstetten wie auch Stripfing gegen Horn mit 3:1. Die Vienna siegte mit einem 1:0 in Leoben erstmals.

Liefering und Ried trennten sich 1:1. Die 5. Runde voller Bundesländer-Derbys wird mit Dornbirn gegen Bregenz (20.30 Uhr) fortgesetzt sowie am Sonntag mit Lafnitz - GAK und Sturm Graz II - Kapfenberg abgeschlossen.

Eine abgerissene Flanke von Joel Dombaxi brachte St. Pölten gegen den Spielverlauf auf Kurs (38.). Bernd Gschweidl baute die Führung kurz nach dem Seitenwechsel aus (56.) und sorgte damit bereits für die Entscheidung. Die Floridsdorfer hatten in ihrer druckvollen Startphase exzellente Möglichkeiten liegengelassen.

Amstetten weiter sieglos

In der Südstadt glich Albin Gashi sehenswert (17.) die durch Ex-Admiraner Dominik Starkl (9.) erzielte Führung aus. Nach Toren von Nicolas Keckeisen (53.) und Reinhard Young (61.) bog die Admira auf die Siegerstraße ab. Amstetten hat in fünf Spielen nur zwei Tore erzielt und wie Sturm II noch nicht gewonnen.

Der eingewechselte Christoph Monschein schoss die zuvor noch sieglose Vienna zum 1:0-Sieg in Leoben (90.). Die Partie war in der Schlussphase zuvor für zwölf Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen worden. Die Steirer hatten die Partie über weite Strecken dominiert.

Stripfing fügte Horn im Ausweichstadion Floridsdorf die dritte Saisonniederlage zu. Joshua Steiger bestrafte die Waldviertler Ineffizienz mit einem strittigen Treffer (45.). Das Schiedsrichterteam sah den Ball vor der Rettungsaktion bereits über der Linie. Zwar glich Marco Hausjell (45.+2) wenig später aus, doch Florian Kopp (55.) und Nikola Gataric (68.) besorgten den Derbysieg für den Kooperationsclub der Wiener Austria.

In Wals-Siezenheim brachte Mohammad Sadeqi (25.) die "Jungbullen" in Führung. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Ried der verdiente Ausgleich. Nik Marinsek stand nach einer Kopfballablage von Nikki Havenaar goldrichtig. Der zweite Saisonsieg gelang den vorerst neuntplatzierten Oberösterreichern trotz Überzahl nicht mehr. Lieferings John Mellberg war in der 58. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. (APA, 25.8.2023)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga - 5. Runde:

Freitag

SKN St. Pölten - FAC Wien 2:0 (1:0)

DSV Leoben - Vienna 0:1 (0:0)

FC Admira - SKU Amstetten 3:1 (1:1)

SV Stripfing - SV Horn 3:1 (1:1)

FC Liefering - SV Ried 1:1 (1:0)

FC Dornbirn - Schwarz-Weiß Bregenz 20.30

Sonntag

SV Lafnitz - GAK 10.30

SK Sturm Graz II - Kapfenberger SV 10.30