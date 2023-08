In Griechenland hofft man auf Regen am Wochenende, in Kanada wurde die Evakuierung einer Kleinstadt angeordnet

Löscharbeiten im Norden Griechenlands (Aufnahme vom 24. August). EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS

Athen/Ottawa/New York – Acht Tage nach Ausbruch der schweren Brände im Nordosten Griechenlands brennt es in dem waldigen Gebiet nahe der griechisch-türkischen Grenze immer noch an kilometerlangen Fronten. Auch in anderen Gegenden des Landes kämpfte die Feuerwehr am Samstag weiterhin gegen Wald- und Buschbrände. Für ein bisschen Hoffnung sorgte die Wettervorhersage; demnach könnte es am Wochenende in Teilen Mittelgriechenlands, in der nördlichen Hafenstadt Thessaloniki und sogar in Athen regnen.

Allerdings sorgten Gewitter mit Blitzen am Morgen bereits für neue Brandherde, diesmal in der Küstenstadt Vari nahe Athen. Noch bevor die Brände in Nordostgriechenland gelöscht sind, haben Experten bereits mit ersten Schadenserhebungen begonnen und die Bilanzen sind vernichtend. Was innerhalb einer Woche zerstört wurde, werde erst in Jahrzehnten wieder den ursprünglichen Zustand erreichen – wenn überhaupt jemals, schrieb am Samstag die Zeitung "Kathimerini". Demnach sind im Gebiet des Grenzflusses Evros rund 74.000 Hektar verbrannt, allein 13.000 davon im Nationalpark Dadia. Ornithologen sagen, der alte Kiefernwald mit seinen hohen Bäumen biete perfekte Nistplätze für Raubvögel und Geier – viele von ihnen seien nun dem Feuer zum Opfer gefallen.

Evakuierung einer Kleinstadt in Kanada

Wegen der andauernden Waldbrände in Kanada haben die Behörden die vollständige Evakuierung der Kleinstadt Hay River am Großen Sklavensee angeordnet. Die Regierung der Nordwest-Territorien hat alle 4.000 Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, sich zum Flughafen zu begeben und dort auf Anweisungen zu warten. In Kanada wüten derzeit die schwersten jemals registrierten Waldbrände. In der vergangenen Woche hat die Regierung den Notstand ausgerufen.

"Jeder, der in Hay River bleibt, tut dies auf eigenen Gefahr", teilte die Regierung der Nordwest-Territorien mit. Rettungsdienste würden dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Durch die Ausrufung des Notstands wurde das Militär mobilisiert, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen und Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit zu bringen. Mehr als 50.000 Menschen, darunter auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, Yellowknife, sind bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. (APA, 26.8.2023)