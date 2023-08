Innerhalb weniger Tage hat die Hilfsorganisation SOS Méditerranée hunderte Menschen an Bord geholt. Das Schiff steuert nun den Hafen in Genua an

Das Rettungsschiff Ocean Viking. AFP/ANDREAS SOLARO

Marseille – Innerhalb von zwei Tagen hat das Rettungsschiff Ocean Viking der Hilfsorganisation SOS Méditerranée 438 Migranten im Mittelmeer gerettet. Zunächst seien 272 Menschen, darunter 32 unbegleitete Minderjährige und neun Babys, vor Libyen aufgegriffen worden. Im Laufe des Tages seien weitere 166 Menschen in Abstimmung mit der italienischen Küstenwache zwischen Tunesien und der italienischen Insel Lampedusa aus Seenot gerettet worden, teilte die NGO am Freitagabend mit.

Das Rettungsschiff steuere nun den Hafen im norditalienischen Genua an, welcher der Organisation von den italienischen Behörden zugewiesen worden sei. Italienische Behörden hatten die Ocean Viking im vergangenen Monat wegen angeblicher Sicherheitsmängel zehn Tage lang festgesetzt. Erst am 21. Juli durfte sie wieder in See stechen.

Mittelmeer gefährlichste Migrationsroute der Welt

Immer wieder werden Rettungsschiffe im Mittelmeer festgesetzt. Italien wirft den Organisationen vor, gegen ein Dekret zu verstoßen, wonach die Schiffe nach jedem Einsatz einen ihnen zugewiesenen Hafen anlaufen müssen. In der Praxis liegen diese Häfen oft hunderte Kilometer vom Ort der Rettung entfernt.

Das Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Migrationsroute der Welt. Seit Anfang des Jahres sind nach UN-Schätzungen bereits mehr als 2.000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben. (APA, 26.8.2023)