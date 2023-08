ÖFB-Teamstürmer traf als Joker im Finish der Partie und schrieb damit erstmals in der Premier League an. Arsenal patzt gegen Fulham

Sasa Kalajdzic netzte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. REUTERS/SCOTT HEPPELL

Liverpool/London - ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic hat sich nach seiner langen Knieverletzung eindrucksvoll zurückgemeldet und den Wolverhampton Wanderers in der englischen Premier League den ersten Saisonsieg im dritten Spiel beschert. Der 26-jährige Wiener köpfelte die "Wolves" am Samstag beim 1:0 (0:0) bei Everton in der 87. Minute als "Joker" zum Sieg, der 2,00-m-Hüne war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Für den von Verletzungen geplagten Kalajdzic war es der erste Treffer in der Premier League im erst dritten Spiel. Der Mittelstürmer lief sich im Goodison Park im Strafraum frei und köpfelte eine weite Flanke von Pedro Neto aus kurzer Distanz unhaltbar ins Tor. Es war zugleich der einzige Schuss aufs Tor für die "Wolves" im ganzen Spiel. Everton musste sich über die dritte Niederlage in der dritten Runde ärgern, für die Mannschaft von Trainer Gary O'Neil war es hingegen der erste "Dreier" nach zwei Pleiten.

Kalajdzic hatte sich im vergangenen September nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart auf die Insel im ersten Einsatz zum zweiten Mal in seiner jungen Laufbahn das Kreuzband gerissen. Der Torjäger verpasste die ganze Saison, in der laufenden Spielzeit stand er beim Saisonauftakt bei Manchester United (0:1) für zwei Minuten auf dem Rasen. Bei der 1:4-Heimniederlage gegen Brighton & Hove Albion saß Kalajdzic auf der Bank.

Vizemeister Arsenal patzte indes in einem turbulenten wie verregneten Londoner Derby gegen Fulham und kam nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Bereits in der ersten Minute brachte Andreas Pereira den Außenseiter in Führung, die "Gunners" drehten die Partie zunächst durch Tore von Bukayo Saka (70./Elfmeter) und Eddie Nketiah (72.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Fulham-Verteidiger Calvin Bassey (83.) schien das Spiel entschieden, doch Joao Palhinha ließ die Gäste mit einem Volleyschuss nach einem Eckball erneut jubeln (87.).

ManUnited früh 0:2 zurück

Manchester United geriet gegen Nottingham Forest ebenfalls früh in Rückstand, die "Red Devils" gingen am Ende aber als 3:2 (1:2)-Sieger vom Platz. Taiwo Awoniyi (2.) und Willy Boly (4.) schossen die Gäste scheinbar komfortabel in Front, doch Christian Eriksen (17.), Casemiro (52.) und Bruno Fernandes (76.) drehten die Partie für den Favoriten. Keine Probleme hatte Tottenham mit einem 2:0-Erfolg in Bournemouth. (APA, 26.8.2023)

Ergebnisse England - Premier League - 3. Runde:

Freitag

Chelsea - Luton 3:0 (1:0)

Samstag

Bournemouth - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1)

Arsenal - Fulham 2:2 (0:1)

Brentford - Crystal Palace 1:1 (1:0)

Everton - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:0) Wolverhampton: Kalajdzic ab 85. (Tor zum 0:1/87.)

Manchester United - Nottingham Forest 3:2 (1:2)

Brighton and Hove Albion - West Ham 18.30

Sonntag

Burnley - Aston Villa 15.00

Sheffield United - Manchester City 15.00

Newcastle United - Liverpool 17.30