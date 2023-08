Rom – Auf der süditalienischen Insel Lampedusa sind an diesem Wochenende erneut zahlreiche Migranten angekommen. Nachdem am Freitag eine Rekordzahl von 1.918 Menschen bei 65 Anlandungen gemeldet wurde, trafen am Samstag weitere 1.116 Migranten an Bord von 29 Booten auf der Insel ein, wie die Behörden berichteten.

Im Flüchtlingslager von Lampedusa befanden sich am Samstag 4.121 Menschen. Das ist das Zehnfache der offiziellen Aufnahmekapazität von etwa 400 Personen.

Genau sechs Monate nach dem Schiffbruch vor der süditalienischen Region Kalabrien, bei dem 94 Migranten, darunter 35 Kinder, ihr Leben verloren, fand in Küstenstadt Cutro am Samstag eine Gedenkzeremonie für die Todesopfer und Vermissten statt. Die Einwohner Cutros versammelten sich am Strand und warfen Blumenkränze ins Meer. Für jedes Opfer wurde eine Kerze angezündet - rot für die Erwachsenen und weiß für die Kinder.

Untersuchung angeordnet

Das Fischerboot mit 180 Flüchtlingen an Bord, die meisten von ihnen aus Afghanistan, war am 26. Februar nach viertägiger Fahrt in stürmischer See geraten und kurz vor der Küste gesunken. 80 Menschen überlebten die Tragödie, mehrere Personen werden noch vermisst. Die örtliche Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung über das Schiffsunglück eingeleitet.

Der italienischen Küstenwache wurde vorgeworfen, nicht genug getan haben, um die Tragödie zu verhindern. Nach dem Unglück hatte die Mitte-Rechts-Regierung von Giorgia Meloni ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der irregulären Migration und des Menschenhandels verabschiedet.

107.530 Menschen sind seit Anfang des Jahres über den Seeweg in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 52.954 gewesen. Die meisten eingetroffenen Migranten stammen aus Guinea, der Elfenbeinküste (Cote d ´Ivoire) und Tunesien. (APA, red, 26.8.2023)