Grenzwertiges Rasen. AFP/PAU BARRENA

Barcelona - Im strömenden Regen von Barcelona hat Vorjahressieger Remco Evenepoel zum Auftakt der 78. Spanien-Rundfahrt einen Punktsieg gelandet. Der belgische Zeitfahr-Weltmeister fuhr mit seinem belgischen Radrennstall Soudal-Quick Step am Samstag im Vuelta-Mannschaftszeitfahren auf den vierten Platz und lag damit 26 Sekunden und sieben Plätze vor dem Jumbo-Visma-Team mit dem dänischen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und dem slowenischen Giro-Sieger Primoz Roglic.

Allerdings hatte die Jumbo-Mannschaft auf dem 14,8 km langen Parcours technische Probleme. Den Sieg holte sich die DSM-Mannschaft 0,5 Sekunden vor der Movistar-Equipe. Alpecin mit dem Oberösterreicher Tobias Bayer landete auf Rang 15.

Angesichts des strömenden Regens und der einbrechenden Dunkelheit waren die Bedingungen grenzwertig. "Das ist total lächerlich und eine Schande. Die Organisatoren sollten wissen, was passieren kann", schimpfte Evenepoel.

Am Sonntag endet die zweite Etappe ebenfalls in Barcelona. Nach dem Start in Mataró warten auf die Fahrer auf den 182 Kilometern einige Prüfungen. Ein Berg der zweiten und zwei Anstiege der dritten Kategorie stehen auf dem Programm, darunter auch hinauf zum Montjuic kurz vor dem Ziel. (APA, dpa, red, 26.8.2023)

Auftakt der Spanien-Radrundfahrt vom Samstag:

1. Etappe - Team-Zeitfahren (Barcelona - Barcelona/14,8 km): 1. DSM 17:30 Min. (50,743 km/h) - 2. Movistar gleiche Zeit - 3. EF Education-EasyPost +6 Sek. Weiter: 15. Alpecin (mit Bayer) +41

Gesamtwertung: 1. Lorenzo Milesi (ITA) DSM 17:30 - 2. Max Poole (GBR) DSM - 3. Romain Bardet (FRA) DSM. Weiter: 169. Bayer +2:16 Min.