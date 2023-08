Zwei Treffer und ein Assist des Ex-Austrianers beim 5:0 gegen Greuther Fürth. HSV Spitzenreiter in der zweiten deutschen Liga

Haris Tabakovic (Mitte) zeigt der Hertha, wie es geht. IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias

Berlin - Angeführt von Neuverpflichtung Haris Tabakovic hat Hertha BSC den ersten Saisonsieg in der 2. deutschen Bundesliga gefeiert. Die Berliner siegten am Samstag mit 5:0 (2:0) gegen Greuther Fürth und gaben durch den verdienten Heimerfolg am vierten Spieltag den letzten Tabellenplatz ab. Der Ex-Austrianer Tabakovic avancierte dabei mit zwei Treffern (23., 77.) und einem Assist zum Matchwinner.

Zuvor kassierte der Bundesliga-Absteiger in drei Spielen drei Niederlagen und blieb dreimal ohne eigenen Torerfolg. Neues Liga-Schlusslicht ist der weiterhin sieglose Aufsteiger SV Elversberg mit Tormann Nicolas Kristof nach der deutlichen 0:5-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf.

An der Tabellenspitze liegt der weiter unbesiegte Hamburger SV nach einem 1:0-Erfolg beim Neunten Hannover 96, wo Louis Schaub durchspielte. Einen Zähler dahinter befindet sich Hansa Rostock. Beim 2:1-Sieg gegen Liga-Neuling VfL Osnabrück spielte Lukas Hinterseer erst ab der 94. Minute. (APA/dpa, 26.8.2023)