Oleksandr Ussyk feiert seinen 21. Sieg im 21. Profikampf. AFP/JANEK SKARZYNSKI

Wroclaw - Der ukrainische Boxer Oleksandr Ussyk hat am Samstag seinen britischen Herausforderer Daniel Dubois in neun Runden ausgeknockt und damit seine WBA-, IBF- und WBO-Weltmeistertitel im Schwergewicht verteidigt. Der Kampf wurde von einer kontroversen Wertung eines Tiefschlags in der fünften Runde überschattet.

Ussyk war zu Beginn klar der Chef im Ring und ließ seinen Gegner vor allem dank seiner flinken Führhand kaum zur Entfaltung kommen. In Runde fünf ging er nach einem Schlag auf den Bund seiner Hose zu Boden und schnappte nach Luft. Der puerto-ricanische Ringrichter Luis Pabon wertete dies als Tiefschlag und gab Ussyk den Regeln entsprechend Zeit zur Erholung, als er mit einem verzerrten Gesicht und kopfschüttelnd auf der Matte liegen blieb. Nach knapp vier Minuten wurde die Runde fortgesetzt.

In der Folge wurde der Kampf ausgeglichener. Ende der achten Runde ging der Herausforderer aber erstmals auf die Bretter. Dubois hielt länger als erwartet mit, musste zu Beginn der neunten Runde aber einige harte Schläge einstecken. Blut rann aus seiner Nase, letztlich setzte Ussyk mit einer Geraden mit der rechten Hand den entscheidenden Schlusspunkt. Dubois wurde vom Ringrichter ausgezählt. Kurze Zeit später folgte der nächste Niederschlag, danach war der Fight beendet. Ussyk hatte vor dem Kampf betont, er wolle "Ruhm auf die Fahne" seines vom Krieg gebeutelten Heimatlandes bringen.

Dubois' Team wittert Betrug

Dubois hielt nach dem Kampf fest, sein Schlag in der fünften Runde sei legal gewesen. "Ich bin heute Abend um den Sieg betrogen worden", sagte er im Ring zum TV-Sender TNT Sports. Sein Promoter Frank Warren pflichtete dem Boxer bei und forderte einen Rückkampf: "Der Ringrichter hat einen schweren Fehler gemacht. Ich mag Ussyk, aber das war eine Entscheidung für das Heimpublikum. Er (Dubois, Anm.) hat den Kampf gewonnen. Die Verbände werden etwas unternehmen müssen und einen Rückkampf anordnen. Wie kann man angesichts dieser Tatsache keinen Rückkampf anordnen? Sie müssen es tun. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden."

Ussyk hatte den Kampf gegen den 25-Jährigen, der von den meisten als Außenseiter angesehen wurde und für den ein Sieg eine große Überraschung gewesen wäre, unter Kontrolle gehabt. Der Ukrainer sagte, er sei nun bereit, gegen den WBA-Schwergewichtschampion Tyson Fury zu kämpfen, wenn der Brite dazu bereit sei. Ursprünglich war ein Vereinigungskampf gegen Fury geplant, doch der Brite ließ den Event platzen, nachdem er immer mehr Forderungen gestellt hatte. Ussyks Wunschgegner Fury zieht stattdessen ein Duell mit Mixed-Martial-Arts-Star Francis Ngannou vor. Der Showkampf gegen den Kameruner, der zuletzt Schwergewichtschampion in der UFC war, soll am 28. Oktober in Saudi-Arabien stattfinden.

Der 36 Jahre alte Ussyk steht nach dem Sieg über Dubois bei einer Karrierebilanz von 21:0 Siegen.

Der Einmarsch Russlands in der benachbarten Ukraine stand im Mittelpunkt des Abends. Ussyk kämpfte für sein vom Krieg gebeuteltes Land, trug blau-gelbe Schuhe und einen Mundschutz in den Farben der Ukraine. Sieben Ukrainer standen auf dem Programm des Abends. Zudem hielt vor dem Hauptkampf Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache. "Heute Abend wird Wroclaw Zeuge von etwas ganz Besonderem", sagte Selenskyj vor den 40.000 Zuschauern, die sich an einem regnerischen Abend versammelt hatten. "Ukrainer, Briten, Polen und die ganze Welt werden heute Abend, am Vorabend des 550. Tages seit Beginn der russischen Invasion, Zeuge von etwas ganz Besonderem: Wir halten durch und die Ukraine kämpft, weil Sie die Stärke sehen werden. Die Stärke unseres Volkes, das so stark ist wie Oleksandr Ussyk, die Stärke unserer Freunde, die so stark sind wie Daniel Dubois." (Reuters, luza, 27.8.2023)