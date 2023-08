Der Vorfall hat sich laut Polizei bereits am 23. August ereignet. IMAGO/Michael Kristen

Krems – Ein Funktionär der ÖVP Krems soll im Kremser Freibad einer Pensionistin gegenüber alten Leuten die "Vergasung" gewünscht haben, berichtete die "NÖN" (online) am Samstag. Die Polizei bestätigte, dass es eine Anzeige sowohl wegen Wiederbetätigung als auch gefährlicher Drohung gegeben habe. Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher bereits am 23. August ereignet haben.

Mann aus ÖVP geworfen

Der Funktionär teilte gemeinsam mit Parteifreunden Werbematerial des ÖAAB, einer Teilorganisation der ÖVP, aus. Nachdem Badegäste Kritik an der nicht gemeldeten Werbeaktion geübt hatten, soll es zu der verbalen Entgleisung gekommen sein.

Die ÖVP Krems habe laut "NÖN" inzwischen Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Der Mann sei aus allen Funktionen des ÖAAB entfernt und als Mitglied der ÖVP gestrichen worden, wird Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier zitiert.

NÖAAB-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner bezeichnete die Vorkommnisse in Krems in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA als "völlig inakzeptabel und unentschuldbar." Die Mitgliedschaft des Mannes sei sofort ruhend gestellt worden. Bei rechtlichen Konsequenzen erfolge dann der Ausschluss aus dem NÖAAB. "Solche Aussagen sind nicht zu tolerieren. Dieses Verhalten hat im NÖAAB nichts verloren", so Zauner. (APA, 27.8.2023)