Ein Mann trotzt Regen und Wind, während er seine Farm inspiziert. AFP/STR

Manila – Im Nordosten der Philippinen haben hunderte Menschen Schutz vor den Folgen des Super-Taifuns Saola gesucht. Wie Rettungsmitarbeiter am Sonntag mitteilten, flohen mehr als 300 Menschen aus ihren Häusern in ländlichen Gebieten, als heftige Regenfälle im Gefolge von Saola massive Überschwemmungen auslösten. Insgesamt seien 388 Menschen in vier Städten in der Provinz Cagayan in Sicherheit gebracht worden.

Wegen umgestürzter Stromleitungen sei es zu weitreichenden Stromausfällen gekommen. Die Pressestelle der Provinzregierung veröffentlichte im Online-Dienst Facebook Bilder von knietiefen Überschwemmungen, die Häuser in dem Ort Aparri überfluteten.

Regenfälle

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Stundenkilometern zog Saola in der Nacht auf Sonntag am nordöstlichen Teil der Hauptinsel Luzon vorbei. "Die Winde waren nicht allzu stark, aber die Regenfälle waren letzte Nacht heftig", sagte Rettungsmitarbeiter Ruelie Rapsing der Nachrichtenagentur AFP am Telefon.

Am Sonntagmorgen zog der Taifun weiter in Richtung Süden. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes soll er über dem Meer bleiben und nicht auf Land treffen. Dennoch warnte der Wetterdienst vor starken Regenfällen, die Sturzfluten oder Erdrutsche auslösen könnten. Im Laufe des Tages wurden an den Küsten von Cagayan und Isabela Regenfälle von bis zu 200 Millimetern vorhergesagt. (APA, 27.8.2023)