Kenneth Rogoff, Harvard-Professor für Volkswirtschaft und Public Policy, legt im Gastkommentar dar, wie China in den Schulden-Superzyklus schlitterte ‒ und wie es jetzt weitergehen könnte.

Chinas Immobilienriese wankt. Country Garden hat mehr als 140 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Foto: Reuters / Tingshu Wang

Die Finanzkrise von 2008 in den USA löste einen Schulden-Superzyklus aus, der sich 2010 nach Europa ausbreitete und in letzter Zeit viele Länder niedrigen und mittleren Einkommens weltweit heimsucht. Könnten die Schuldenprobleme von Country Garden – dem riesigen chinesischen Immobilienentwickler, der sich derzeit mit Milliardenverlusten konfrontiert sieht – die nächste Wende des Zyklus einläuten?

Die Antwort bleibt unklar. Während die chinesischen Behörden bei der Eindämmung von Wirtschaftskrisen eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz aufweisen, sind die von der deutlichen Konjunkturabschwächung und hohen Schuldenständen insbesondere der Kommunen und des Immobiliensektors ausgehenden Herausforderungen beispiellos.

Chinas gegenwärtige Probleme lassen sich auf massive Investitionsanreize nach 2008 zurückführen. Ein erheblicher Teil davon heizte den Immobilienboom an. Nachdem jahrelang in halsbrecherischem Tempo Häuser und Bürogebäude errichtet wurden, erwirtschaftet der aufgeblähte Immobiliensektor – auf den 23 Prozent des BIP des Landes entfallen – nun sinkende Erträge. Dies ist keine große Überraschung, denn Chinas Häuserbestand und Infrastruktur können es mit denen vieler hochentwickelter Volkswirtschaften aufnehmen, während das Pro-Kopf-Einkommen des Landes vergleichsweise niedrig bleibt.

Hase und Igel

Zugleich steuern die USA in einem Wettlauf, der einst wie ein Wettrennen zwischen Hase und Igel erschien, mit hohem Tempo auf von künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene technologische Innovationen und ein höheres langfristiges Wirtschaftswachstum zu. Der angesehene Kommentator Greg Ip vom Wall Street Journal hat es kürzlich so formuliert: "Inzwischen spricht keiner mehr von säkularer Stagnation." Dieser Wirtschaftstheorie zufolge wird ein chronischer Mangel an globaler Nachfrage und wirtschaftlich bedeutsamen Innovationen das Wachstum und die Realzinsen bis weit in die Zukunft hinein niedrig halten.

Amüsanterweise habe ich auf einer Konferenz vor sieben Jahren so ziemlich dasselbe geäußert. In meinem Vortrag, der auf meinem Aufsatz "Schulden-Superzyklus, nicht säkulare Stagnation" von 2015 beruhte, erläuterte ich, dass Probleme im Gefolge einer Krise typisch seien und zumindest teilweise verblassen würden. Ich mutmaßte damals – womöglich überspitzt –, dass "in neun Jahren keiner mehr von einer säkularen Stagnation reden wird". (Ich bin dankbar, dass ein anderer Diskussionsteilnehmer mich in seinem Blog zitierte, wobei er womöglich vergaß, dass die Tagung unter Chatham-House-Regeln stattfand.)

Ultraniedrige Zinsen

Es war während des letzten Jahrzehnts weitestgehend Konsens in wissenschaftlichen und politischen Kreisen, dass die Welt tief in einer durch schwache Wachstumsgrundlagen bedingten Ära ultraniedriger Zinsen feststecke. Tatsächlich ist das bis heute so. Die meisterliche historische Darstellung Aufstieg und Fall des amerikanischen Wachstums des Ökonomen Robert J. Gordon von der Northwestern University liefert überzeugende Argumente für das Ende von Innovation und Wachstum. Gordon postuliert, dass die Erfindungen im Gefolge der 70er-Jahre – selbst die Computer-Revolution – wirtschaftlich nicht annähernd so bedeutsam seien wie etwa Dampfmaschine oder Stromerzeugung.

Investor Peter Thiel und Ex-Schachweltmeister Garry Kasparow haben in einer Debatte an der Universität Oxford 2012 ähnliche Argumente vorgebracht. Ich argumentierte auf der "Innovationsseite" und verwies auf Fortschritte im Schach, die den Beginn des KI-Zeitalters ankündigten, und merkte an, dass wirtschaftliche Innovation unweigerlich ab und zu ins Stocken gerät – so etwa während der Großen Depression. Tatsächlich galt meine größte Sorge nie einem Ende der Innovation, sondern der Möglichkeit, dass unsere Fähigkeit, KI zu kontrollieren, mit deren Entwicklung nicht Schritt halten könnte.

Es gibt auf der Nachfrageseite starke Argumente für eine durch den Bevölkerungsrückgang bedingte säkulare Stagnation. In einer brillanten Rede argumentierte der Harvard-Ökonom Lawrence H. Summers im Jahr 2013, nur ein fortgesetzter Ausfall der globalen Nachfrage könne die ultraniedrigen Zinsen dieser Zeit erklären. Er löste damit eine Lawine von Forschungsarbeiten zu den grundlegenden Faktoren aus, die den Nachfrageausfall erklären könnten. Progressive Politikerinnen und Politiker haben diese Arbeiten genutzt, um zu argumentieren, dass es einer stärkeren Rolle des Staates bedürfe, um die Lücke zu füllen. Summers selbst war freilich zurückhaltender und sprach sich für erhöhte Investitionen in Infrastruktur und Bildung sowie eine direkte Umverteilung von den Reichen zu den Armen aus – Ideen, denen ich klar zustimme.

Doch trotz einiger guter Argumente für eine säkulare Stagnation sind die Sorgen über ein langfristig niedrigeres Wachstum übertrieben. Charles Goodhart und Manoj Pradhan haben die Sicht, dass ein Bevölkerungsrückgang die Nachfrage unweigerlich senkt, unter Verweis auf die rapide wachsende ältere Bevölkerung infrage gestellt.

Auch krisenbedingt

Auch sind nicht allein langfristige Trends für den spektakulären Einbruch der Realzinsen nach 2008 verantwortlich; der Rückgang wurde zumindest teilweise durch die Krise selbst verursacht. Schließlich fielen die Zinssätze auch während der Großen Depression auf null und verharrten dort – bis sie es eben nicht mehr taten. Bemerkenswerterweise liegt der Zinssatz zehnjähriger inflationsgekoppelter Schatzanleihen inzwischen deutlich über seinem Durchschnittsniveau von etwa null der Jahre 2012 bis 2021.

Der Schulden-Superzyklus mag – womöglich pandemiebedingt – länger gedauert haben als ursprünglich erwartet. Aber er war ein entscheidender Bestandteil der Story, und nun, da Chinas Wirtschaft ins Stocken gerät, ist er die beste Erklärung für das, was als Nächstes kommen könnte. (Kenneth Rogoff, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 28.8.2023)