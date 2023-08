Der österreichische Medienmanager Matthias Settele (56) ist einer der Kenner und Könner des Fernsehgeschäfts mit internationaler Erfahrung. Settele verlässt nach zehn Jahren an der Spitze der größten slowakischen Fernseh- und Streaminggruppe Markiza seinen Führungsjob im Nachbarland und kehrt fürs Erste nach Österreich zurück. Mehrere Sender haben Kontakt aufgenommen, ab 2024 wird Settele entweder neue Managementjobs übernehmen - oder seine Beratungsfirma SetTele Entertainment reaktivieren.

2021 wurde Settele als möglicher Bewerber um den Job des ORF-Generaldirektors gehandelt. In der ORF-Generaldirektion nahm seine internationale Karriere ihren Ausgang - in den 1990ern wurde der Germanist, Historiker und damalige ORF-Journalist Bürochef von ORF-General Gerhard Zeiler, der später die RTL-Gruppe und heute President International von Discovery Warner Bros ist. Settele ging mit Zeiler zu RTL nach Deutschland, leitete dort Business Affairs Programm. Mit SetTele beriet und managte er Sender und Sendergruppen in mehr als 20 TV-Märkten in Europa, etwa in Kroatien für RTL.

Christian Fischer

STANDARD: Die Streamingblase mit immer mehr und gewaltig budgetierten Produktionen scheint erst einmal geplatzt. Aber auch der öffentlich-rechtliche ORF mit seinem gerade gesicherten ORF-Beitrag von allen ab 2024 signalisiert, er tue sich mit Produktionsbudgets schwer. Was ist die Perspektive für österreichische Produktionslandschaft?

Settele: Das Geschäft ist immer zyklisch im Showbusiness. Man muss sich an die Auftragslage anpassen. Man kann im Showbusiness keine riesigen Strukturen fix für immer unterhalten. Wir haben eine Alles-Ist-Möglich-Zeit mit teuren Streamingproduktionen erlebt. Die Frage ist immer: Wer zahlt am Ende die Rechnung? Die stellen sich nun viele. Das ist eine technische Korrektur. Der Hype ist verblasen, jetzt ist das normale Arbeit.

STANDARD: Das große Bild der vergangenen Jahre war: Streaming löst Fernsehen ab. Und nun kracht auch das Streaming - Sky stellt die deutsche Fictionproduktion ein, Netflix baut sein Deutschlandbüro ab…

Settele: Schon die These ist falsch, dass Streaming das Fernsehen ablöst. Es gibt nach wie vor tausende Fernsehproduktionen. Und die großen Volumina sind im Fernsehen.

STANDARD: Gibt es die großen Margen im Fernsehen noch? Bei Markiza offenbar, mit 30 Prozent Rendite vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen.

Settele: Fernsehen ist nach wie vor die große Basisfinanzierung hier. Streaming kam on top. Das Interessante daran war ja, dass es hier nicht auf Quote ankommt, sondern auf Gewinnen oder Halten von zahlenden Abonnenten. Damit konnte man kreativ viel mutiger sein und viel engere Genres bedienen als im Mainstreamfernsehen, das 20, 30 Prozent der Zuschauer erreichen will. Dieser kreative Aufbruch war sehr wichtig mit anderen, teils viel höher dotierten Produktionen.

STANDARD: Streaming scheint das nächste Privatfernsehen zu werden - auch werbefinanzierte, günstigere Angebote bei Netflix und Co. Ist das nicht der nächste Angriff auf klassisches Fernsehen, vor allem Privatfernsehen mit vor allem werbefinanziertem Unterhaltungsangebot?

Settele: Natürlich. Die Streamer haben ein Millionenpublikum, und die Werber wollen jene erreichen, die dort Abend für Abend ihre Serien schauen. Und es ist eine Frage der Monetarisierung. Jedes Medienunternehmen braucht Aboerlöse und Werbeerlöse, Audio, Video, vielleicht auch Gaming. Wenn Netflix, Disney und Co nun in alle europäischen Werbemärkte damit gehen, ist das natürlich ein weiterer Angriff.

STANDARD: Und ORF oder Puls 4 müssen sich mit Netflix messen.

Settele: Das Geschäft ist längst global, Netflix, Amazon, Disney, HBO setzen die Standards. Wer immer einen Player oder eine Streamingplattform machen will, muss dieselben Services bieten. Der Konsument kann auf Knopfdruck vergleichen. Die großen Streamer setzen die Standards in der Produktion, die Technologie… Aber wie die Streamer ins Werbegeschäft gehen, gehen TV-Sender ins Abogeschäft.

STANDARD: Sie haben bei der slowakischen Privatsendergruppe Markiza eine Streamingplattform hochgezogen.

Settele: Die Gruppe CME ist in der Tschechischen Republik und in der Slowakei Nummer zwei im Streamingmarkt nach Netflix. Das ist noch ein Wachstumsgeschäft, vorerst werbefrei. Aber im Werbegeschäft ist eigentlich Youtube die Konkurrenz der Fernsehsender - mit vielfach niedrigeren Tarifen jedenfalls.

STANDARD: Der ORF hat gerade ein neues ORF-Gesetz mit neuem ORF-Beitrag und mehr Streamingmöglichkeiten bekommen, will 2024 mit einem neuen Streamingangebot starten. Kann er mit Netflix, Amazon und Co mithalten?

Settele: Natürlich muss der Player des ORF so nah wie möglich an Netflix dran sein, und gleich gut oder besser als die lokale Konkurrenz. Sonst macht es ja keinen Sinn. Das bezieht sich auf die Technik, auf die Usability für die Konsumenten und am Ende auch für die Inhalte und Produktionen. Das ist die Messlatte. Früher konnte man "österreichische Lösungen" finden - das gibt es nicht mehr. Jeder Konsument, jede Konsumentin kann sofort mit drei Klicks sehen, ob die Plattform mit Amazon oder HBO mithalten kann. Jeder kann das überprüfen, ob das Produkt gut ist.

STANDARD: Kann der ORF das?

Settele: Ich kenne die Pläne nicht im Detail. Wenn alle Kreativen im Team arbeiten, warum nicht? Joyn ist aber schon im Markt und Netflix, Amazon, Disney, Canal+ …

STANDARD: Der ORF hat vor einem Jahr eine neue Streamingplattform gestartet, "Sound" für alle Audioangebote. Täuscht mich mein Eindruck, dass er damit eher nicht auf Augenhöhe mit Spotify und Co gekommen ist?

Settele: Spotify gibt hier die Standards vor. Radio funktioniert anders als Fernsehen. Ich glaube nicht, dass ein FM4-Hörer Angebote von Radio Burgenland sucht oder ein Ö1-Clubmitglied News über Taylor Swift.

STANDARD: Kann man im Jahr 2024 überhaupt noch eine Streamingplattform starten?

Settele: Ich würde das nicht so hoch hängen: Fernsehen und Streaming wachsen ohnehin zusammen. Wichtig ist, Streaming zu haben, um direkt im Kundenkontakt zu sein. Das ist der große Wandel für die Fernsehmacher. Es liefert mir die Daten: Ich weiß, Harald Fidler schaut jeden Freitag mit seiner Frau eine Romantic Comedy. Matthias Settele schaut jeden Sonntag ein Live-Fußballspiel. Und ich kann die Leute passend ansprechen. Dafür braucht man ganz andere Leute als im klassischen Fernsehen. Wir haben in unserem kleinen Markt 50 Leute angestellt, alle unter 30, alle datengetrieben, Customer Relation Manager, Social Media Marketing, Datenanalysten, die sich nur damit beschäftigen: Wie können wir die Daten nützen, und was lernen wir daraus?

STANDARD: Der ORF, schon jetzt weitaus größter Medienkonzern in Österreich, darf mit dem neuen ORF-Gesetz ab 2024 Streamingformate produzieren, er bekommt zudem eine Haushaltsabgabe zur Finanzierung. Private Medienunternehmen sehen neben diesem noch größeren ORF kaum noch Platz für Mitbewerb.

Settele: Der ORF steht im Wettbewerb mit deutschen Sendern und internationalen Streamern. Es wäre anachronistisch, wenn er die digitalen Möglichkeiten nicht bekäme. Die Frage ist: Wie findet Ausgleich statt? Gibt es Kooperationen mit privaten Medien? Wie findet der Ausgleich in der Medienpolitik statt? Sie muss sich fragen: Wie erhalten wir möglichst viele österreichische Stimmen, österreichische Produktion, österreichische Medien?

STANDARD: Haben Sie sachdienliche Hinweise an die Medienpolitik, damit neben dem ORF noch etwas überleben kann?

Settele: Zum Glück bin ich kein Medienpolitiker.

STANDARD: Verstehen Sie die Sorge privater Medienunternehmer?

Settele: Ich verstehe die Sorge, aber ich verstehe aber auch den ORF, dass er nicht digital beschränkt sein kann, wenn die ganze Welt digital ist. Man schwächt mit Verboten für das größte elektronische Medienunternehmen den gesamten Standort. Aber natürlich ist das ein Kampf um Macht und Geld und Einfluss und Strukturen, der beginnt gerade erst. Die These, dass es anderen Medien automatisch besser geht wenn es dem ORF schlecht geht, bezweifle ich allerdings.

STANDARD: Stehen wir da gerade vor einem Endgame, einem Kipppunkt für die Medienbranche?

Settele: Das weiß man immer erst nachher. Geschichte kann man nur danach beurteilen. Das gilt auch für den Streamingmarkt. Erst wurden viele Milliarden Dollar investiert für Produktionen, jetzt ist wieder Konsolidierung, weil man draufgekommen ist, Kosten sind doch wichtig. Die Frage ist: Wieviele Plattformen abonniert ein durchschnittlicher Konsument? Zwei, drei, vier? Wahrscheinlich nicht fünf oder sieben? Wer leistet sich soviele Abos? Und wer bleibt dann übrig? Bei Social Media gibt es keine nationalen Player, online nicht viele.

STANDARD: Sie wurden 2021 sehr intensiv als möglicher Bewerber für die ORF-Führung gehandelt, haben sich aber dann nicht beworben. Warum nicht?

Settele: Einige Freunde wollten, dass ich mich bewerbe, weil ich viel Erfahrung in Produktion, Programm und News habe. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Aussichten gering sind. Warum soll man sich bewerben, wenn man keine Chance hat? Ich war ja schon Generaldirektor.

STANDARD: Von Markiza, der marktführenden Privatsendergruppe in der Slowakei. Von Generalsjobs haben Sie jetzt genug?

Settele: Der Druck auf den Chef einer Sendergruppe ist groß. Jeder möchte etwas werden, jeder möchte etwas erreichen, jeder will was unterbringen. Die Verantwortung für viele Menschen zu tragen, ist eine Herausforderung. Ich wollte immer Chef werden, aber ich wusste nicht, dass es so schwierig ist. Das hat mir keiner gesagt. Nach zehn Jahren habe ich mir eine Pause verordnet. Ich wollte abtreten, wenn es am besten läuft. Die Programme laufen, wir haben von 14 Uhr bis Mitternacht nur lokale Produktionen. Wir sind wirtschaftlich höchst erfolgreich, die Werbeeinnahmen liegen im ersten Halbjahr acht Prozent über dem Vorjahr, im Streaming haben wir schon im Sommer die Jahresziele erreicht.

STANDARD: Und was machen Sie künftig? Österreich? International?

Settele: Ich habe immer österreichisch und international gearbeitet.

STANDARD: In den vergangenen zehn Jahren war Markiza starkem, auch politischem Druck ausgesetzt.

Settele: Wir sind eines der wenigen unabhängigen Medien, natürlich gibt es Druck - von rechten wie linken Populisten, von Russlandfans und Impfgegnern, die die Medien an die Kandare nehmen wollen. Diskutiert wurde eine Art Strafsteuer für Medien wie in Ungarn, weil unsere Berichterstattung nicht den Erwartungen entsprochen hat. Jetzt ist gerade extrem aggressiver Wahlkampf in der Slowakei mit Polizeirazzien im Geheimdienst und den eigenen Reihen. Da ist wichtig, auf Kurs zu bleiben: Wir sind Mainstream, wir sind westlich-demokratisch, wir haben unsere Redaktionsstatuten, und versuchen, uns durch direkte oder indirekte wirtschaftliche Attacken nicht von unserem Kurs abbringen zu lassen. Da zählt es zu den Aufgaben des Chefs, die eigenen Journalisten zu schützen.

STANDARD: Lässt sich der Kurs - auch unter ökonomischem Druck für Medien - auf Sicht halten?

Settele: Ich komme aus der privilegierten Position eines Marktführers, der Cash-flow-positiv und sehr profitabel ist. Für ein kleines Onlinemedium, das von öffentlichen Einnahmen abhängig ist, ist das nicht so einfach. Wie das Spiel ausgehen wird … auch das ist zyklisch. Mal gibt es mehr Freiheiten, mal weniger. Einer Aufbruchsphase folgt eine Konsolidierungs- und Merger-Phase der Schrumpfung. Medien, ob in Österreich oder der Slowakei, unterliegen einem Wandel. Es werden in zehn oder 20 Jahren vielleicht nicht alle da sein, die es jetzt sind, dafür wird es neue Anbieter, neue Konstellationen, neue Plattformen geben. Politik und Ökonomie sind in jedem Land am Fernsehen interressiert. Fernsehen ist so wichtig für die Politik. Politik wird vom Fernsehen nie ganz die Finger lassen. Journalisten müssen immer um ihre Freiheit kämpfen. Das ist kein Selbstläufer. Das wäre naiv. Da stehen zuviele Interessen auf dem Spiel. (Harald Fidler, 28.8.2023)