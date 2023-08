Wien – Kleinvieh macht auch Mist. Vor allem an der Kasse. Drei Milliarden Transaktionen verbuchen Handel und Gastronomie pro Jahr in Österreich. Rund sieben Millionen sind es täglich. Davon entfallen vier Millionen auf den Lebensmittelhandel. 70 Prozent der kleinen Rechnungszettelchen belegen Einkäufe unter 30 Euro. Ein gewichtiger Teil davon landet nicht im Geldbörsel, sondern direkt im nächsten Mülleimer.

Vier Millionen Rechnungen werden täglich allein in Österreichs Lebensmittelhandel ausgestellt. APA/dpa/Sven Hoppe

Die Obfrau der Jungen Volkspartei, Staatssekretärin Claudia Plakolm, und Kurt Egger, Generalsekretär des VP-Wirtschaftsbunds, halten diese Zettelwirtschaft für müßig. Strapaziere sie doch Umwelt und Klima. In Summe würden jeden Tag 1.500 Kilometer Bons ausgedruckt, wofür es Holz von gut 2.000 Fichten brauche, rechnet der Wirtschaftsbund vor.

Plakolm und Egger schlagen laut einem Bericht der Kronen Zeitung vor, dass bei "Bagatellbeträgen" von weniger als 30 Euro keine Rechnung mehr ausgehändigt werden muss, es sei denn, Kunden wollen es so.

Rainer Will, Chef des Handelsverbands, hält die Idee im Dienste der Umwelt und einer stärkeren Digitalisierung für gut – warnt jedoch vor Schnellschüssen. Kunden verzichteten mit der Absage an Belege auf die Möglichkeit, Produkte im stationären Handel umzutauschen – was bei Artikeln wie Schrauben oder T-Shirts wichtiger sei als bei Schokoriegeln, gibt er auf STANDARD-Anfrage zu bedenken.

"Kein Zwang zur Digitalisierung"

Keinesfalls dürfe der Wegfall von papierenen Rechnungen für Händler zum Zwang werden, diese digital auszustellen, betont Will. Denn nicht jeder Betrieb, vom Nahversorger bis zur kleinen Boutique, sei in der Lage, die Daten der Kunden zu erfassen und diesen die gewünschte Rechnung via Mail zu senden. In einigen Branchen würde dies die Zahlungsabwicklung an der Kasse erheblich verlangsamen. Der Handelsverband legt daher eine begleitende Investitionsförderung für stationäre Händler nahe, damit diese die Chancen der Digitalisierung besser nutzen könnten.

Anlass zur Sorge, dass Steuerbetrug ohne Pflicht zur Rechnung unter 30 Euro Tür und Tor geöffnet wird, gibt es Will zufolge keine: Seit der Einführung der Registrierkassenpflicht werde dem Finanzministerium jede Transaktion gemeldet.

Nicole Berkmann, Konzernsprecherin der Lebensmittelkette Spar, hält eine Umstellung auf rein digitale Rechnungen für technisch machbar. Spar biete digitale Bons über eine neue App bereits an. Fraglich sei aber, wie dies kleinere Händler mit weniger fitten Kassensystemen bewältigten.

Nicht vergessen werden dürfe, dass nicht jeder Kunde digital aufgerüstet habe und dass viele Konsumenten nach wie vor keine Smartphones benutzten, aber dennoch einen Überblick über ihre Ausgaben bewahren wollten. "Auch das gehört respektiert." (Verena Kainrath, 27.8.2023)