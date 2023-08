Bei den Salzburger Festspielen hörte man Berlioz’ Monumentaloper in einer fulminanten Gardiner-Interpretation – ohne John Eliot Gardiner

Der portugiesische Dirigent Dinis Sousa sprang für John Eliot Gardinger ein. Marco Borrelli

Salzburg – Hinten raus sind die Salzburger Festspiele meist eine chillige Angelegenheit. Das Getöse der hitzigen Premierengewitter ist verklungen, Gemüter und Temperaturen kühlen ab. Normalerweise.

Bei der konzertanten Aufführung von Berlioz’ Doppelpack-Oper Les Troyens beschäftigte der Nachhall einer heftigen emotionalen Entladung, wie berichtet, das Premierenpublikum: genau, die Gardiner-Watsch’n. John Eliot Gardinger, der britische Sir und Doyen des historisch informierten Musizierens, hatte vergangene Woche im französischen La Côte-Saint-André einen Sänger geschlagen, weil dieser auf der falschen Seite von der Bühne abgegangen sein soll.

Für die übergriffige Aktion in der Erregung nach dem Spiel – wirkt sie nicht wie ein aggressives Echo auf den Schmatzer von Luis Rubiales beim Finale der Fußball-WM der Frauen? – bat Gardiner persönlich und öffentlich um Entschuldigung. Der 80-Jährige legte zudem die folgenden Troyens-Dirigate zurück, in Salzburg übernahm sein musikalischer Assistent Dinis Sousa die Leitung der ausladenden Antikenoper.

Flammender Dank

Nach der gut fünfstündigen Aufführung schallte Sousa vom Salzburger Publikum dafür flammender Dank entgegen. Der 35-jährige Portugiese hatte Gardiners Interpretation zusammen mit dessen Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dem Monteverdi Choir und einer erstklassigen Solistenschar zu klingendem Leben erweckt. Man sah Sousa, hörte aber Gardiner.

Und was man hörte, war eine Offenbarung: Musizieren mit einer sinnlichen Lebendigkeit, einer Beseeltheit, aber auch einer maßgeschneiderten Gefühlsgenauigkeit ohnegleichen. Die lautstarken Tutti waren klar konturiert, nie pampiger Brei. Und wenn man den flexiblen Monteverdi Choir singen hörte, war man sich sicher: Der erste Chorknabe muss ein Brite gewesen sein.

Alles Bühnengötter

Der (orange glitzernde) Leuchtstern der Solistenschar war Alice Coote, die als Cassandre ihre Trojaner vergeblich vor den trickreichen Griechen warnte: ihr Mezzo wie ein bernsteinfarbenes Juwel. Als Didon verströmte Paula Murrihy dann in Karthago erst königliche Milde, ihrem Zürnen ob der Abreise des geliebten Enée gebrach es minimal an dramatischer Prägnanz. Dem Helden und regen Mittelmeerreisenden lieh Michael Spyres seinen geschmeidigen, kraftvollen Tenor, der nur kurz an seine Grenzen stieß. Als Didons Schwester Anna verblüffte Beth Taylor mit der virilen Tiefe ihres Alts, einprägsam Alex Rosen als Schatten Hectors mit tintenschwarzem, angeschärftem Bass.

Neben dem Gesang faszinierte auch das temporäre Spiel des Chores und der Solisten: Bühnengötter, alle! Mit minimalem Meublement und maximalem handwerklichen Können veranschaulichte die szenische Einrichtung von Tess Gibbs das tragische Operngeschehen. Dieses mündet in Einzel- und Kollektivsuizide von Frauen: Gut, dass heutzutage auch anders auf männliche Gewalt reagiert werden kann. (Stefan Ender, 27.8.2023)