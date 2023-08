Peter der Richtige: Aufreiter bleibt bis 2030 Direktor des Technischen Museums. Copyright Karl Schöndorfer TOPP

Wien – Anders als beim Technischen Museum Wien (TMW) lagen die Neubesetzungen der Generaldirektionen der Albertina und des Kunsthistorischen Museums für Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) auf der Hand: Sabine Haag (KHM) und Klaus Albrecht Schröder (Albertina) hatten sich für keine weitere Amtsperiode beworben. Peter Aufreiter, seit 2020 Generaldirektor und wissenschaftlicher Geschäftsführer des TMW, peilte hingegen eine Verlängerung für weitere fünf Jahre ab Jänner 2025 an.

Ein Wunsch, den Mayer dem Germanisten und vormaligen Leiter der Galleria Nazionale delle Marche in Urbino (2015 bis 2020) erfüllte, wie das BMKÖS am Freitag via Aussendung verlautbarte. Er habe "wichtige und spannende Akzente gesetzt" und sei "der Richtige, um das Haus weiter in die Zukunft zu führen", erläuterte Mayer ihre Entscheidung.

Rekord-Bilanz

Eine pragmatische Wahl, hatte sich mit Christopher Lindinger, seit Herbst 2019 Vizerektor für das Ressort Innovation und Forscher:innen an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, ein ernsthafter Konkurrent vom Fach beworben. Der international bestens vernetzte Innovationsforscher, Informatiker und Kulturmanager war von der Findungskommission – gleichauf mit Aufreiter – als in höchstem Maß für die Position geeignet eingestuft worden.

Die Entscheidung zugunsten Aufreiters ist an den Zahlen orientiert, durchaus nachvollziehbar. Mit exakt 436.015 Besucherinnen und Besuchern – 184.386 davon zahlende – verbuchte man 2022 einen Rekord. Zulauf beschert auch das im April 2022 gestartete Roadlab, ein mobiles Vermittlungsformat, bei dem ein E-Bus durch Österreich tourt. Im "Probebetrieb" verzeichnete man im selben Jahr "zusätzlich 2.205 Besuchende von Schulworkshops und 3.478 Besuchende im freien Betrieb", wie das TMW informiert.

Die Entscheidung zugunsten Aufreiters ist an den Zahlen orientiert, nachvollziehbar. 2022 verbuchte man einen Rekord. Technisches Museum Wien

Im laufenden Jahr wird dieses Outreach-Publikum nun in die Besucherstatistik integriert. Denn den "Vorgaben des Ministeriums" entsprechend seien auch "diese Eintritte zu zählen", da es sich um ein Vermittlungsprogramm des Museums handle.

Führungsstil und Gehaltfragen

Einen Zuwachs verzeichnete das TMW auch bei den Umsatzerlösen: Dem jüngst vorgelegten Kunst- und Kulturbericht 2022 zufolge stieg dieser von etwas mehr als zwei Millionen (2021) auf 3,82 Millionen Euro und lag damit sogar über dem Vergleichswert im Jahr vor der Pandemie (2019: 3,44 Mio. Euro). Ein Großteil der Verbesserung entfiel auf Erlöse aus dem Museumsshop und durch Eintritte, wobei die Ticketpreise im Vergleichszeitraum nicht erhöht wurden.

Eine tadellose Bilanz, die sich die TMW-Geschäftsführung an die Fahnen heften darf, jedoch nur wenig an der getrübten Atmosphäre im Haus ändern dürfte. Wie berichtet, sollen mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teils in Schlüssel- und Leitungsfunktionen, das TMW in den vergangenen zwölf Monaten verlassen haben. Der als feudalistisch empfundene Führungsstil Aufreiters, den dieser in Abrede stellt, soll dazu ebenso beigetragen haben wie ein harter Kurs in Gehaltsfragen. Trotz galoppierender Inflation wurden die Gehälter nur um 6,4 Prozent erhöht statt um 9,41 Prozent, wie von der Gewerkschaft ausverhandelt.

Ob Aufreiters Gehalt für seine zweite Amtsperiode um rund zehn Prozent angehoben wurde, blieb auf Anfrage unbeantwortet. Derzeit liegt sein jährliches Salär bei 195.000 Euro brutto, zuzüglich einer Privatpension von 19.500 Euro. (Olga Kronsteiner, 28.8.2023)