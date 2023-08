Vorwürfe abstreiten, die Schuld anderen zuschieben: Die Verteidigungsstrategie der ÖVP macht deutlich, dass sie keinerlei Interesse an Aufklärung hat

Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte nicht vergessen, dass dabei drei Finger auf ihn selbst gerichtet sind. Dieser Satz kommt einem im Zusammenhang mit der Verteidigungslinie der ÖVP fast zwangsläufig in den Sinn. Werden Ermittlungen publik, die die Volkspartei in die Bredouille bringen, ist deren Reaktion stets dieselbe: Vorwürfe werden abgestritten, die Schuld anderen zugeschoben.

Thomas Schmid war viele Jahre türkiser Strippenzieher, mittlerweile ist er der Buhmann der Volkspartei. EPA

In diesem Zusammenhang sind schon viele zum Handkuss gekommen: die "linken Zellen" in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft; Thomas Schmid, viele Jahre türkiser Strippenzieher, mittlerweile Buhmann der Volkspartei; und natürlich politische Konkurrenten. Für die jüngsten Ermittlungen – Stichwort "Umfragen des Demox-Instituts" – schob die ÖVP prompt der SPÖ den schwarzen Peter zu, weil diese die Anschuldigungen zur Anzeige gebracht hatte.

Kein Interesse an Aufklärung

Natürlich ist es das gute Recht der ÖVP, sich gegen nicht erwiesene Vorwürfe zu verteidigen. Ihre Strategie lässt aber vermuten, dass sie kein echtes Interesse an Aufklärung hat.

Darauf, dass sich sämtliche Vorwürfe rechtzeitig vor dem Superwahljahr 2024 in Luft auflösen, sollte sie nicht setzen. Worauf die ÖVP hoffen kann: dass sich angesichts der zahlreichen Affären bereits ein Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung eingestellt hat. Ansonsten wird die Volkspartei sicher jemanden finden, der an einem schlechten Wahlergebnis schuld sein könnte. Doch nicht etwa die Wählerinnen und Wähler? (Sandra Schieder, 28.8.2023)