Auf den Balearen hat am Sonntag ein schweres Unwetter getobt. Heftige Regenfälle und orkanartige Winde führten zu Chaos

Gewitterwolken über Mallorca. EPA/CATI CLADERA

Palma de Mallorca – Schwere Unwetter haben am Sonntag die Urlaubsinsel Mallorca erreicht. Innerhalb kürzester Zeit brach ein kräftiger Wind aus und der Regen ergoss sich in Strömen, berichtete die "Mallorca Zeitung". Auf der ganzen Insel sind Bäume umgestürzt, was zu Straßensperrungen geführt hat.

Der Flugverkehr über Mallorca musste zeitweise komplett ausgesetzt werden. Ankommende Flüge wurden umgeleitet. Derzeit haben alle ausgehenden und ankommenden Flüge auf Mallorca Verspätung. Bereits am Sonntagmorgen rief die Hafenbehörde alle Schiffe, Fähren und Boote rund um die Balearen an Land, da es aufgrund der der aktuellen Wetterlage zu gefährlich sei, weiter auf See zu bleiben.

Warnstufe Orange

Der Wetterdienst hatte explizit vor heftigen Gewittern und Starkregen gewarnt. Bis zu 50 Liter Niederschlag sind pro Quadratmeter und Stunde möglich, binnen zwei Stunden 90 Liter.

Besonders an der Nordküste sind die Wellen bis zu sechs Meter hoch. Der Wind peitscht das Meer mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h auf. Die Warnstufe Orange soll den gesamten Sonntag über aktiv bleiben. (red, 27.8.2023)