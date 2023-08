2024 endet voraussichtlich die Netflix-Hitserie "Stranger Things" nach der fünften Staffel. Joe Keery, der Steve Harrington spielt, ist es ein bittersüßer Moment. "Es fühlt sich so an, als wäre es an der Zeit. Es wird nicht leicht sein, damit aufzuhören", sagte er in einem Interview mit Women's Wear Daily vor dem SAG-AFTRA-Streik. "Ich verdanke meine ganze Karriere dieser Serie und alle Möglichkeiten, die ich seitdem hatte, sind auf diese Serie zurückzuführen."

Bobby Brown in der Netflix-Serie "Stranger Things". AP/Netflix

Er sei erleichtert und traurig zugleich, "weil es eine unglaubliche Reise mit so tollen Leuten war" Nach Drehende will Keery vorwärts schauen und versuchen, "die Freude zu bewahren, die wir hatten. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es wird schön sein, auch dieses Ende zu haben."

Die Dreharbeiten für die fünfte und letzte Staffel der Fantasyserie stehen aufgrund des Streiks der Schauspieler und Autoren in Hollywood still. Sobald der Streik beendet ist, soll die Produktion der Serie wieder aufgenommen werden. Keery ist nicht der einzige, der über das Ende der Serie spricht. Millie Bobby Brown hatte zuvor in einem Gespräch mit WWD zum Ausdruck gebracht, dass sie gerne weitermachen würde: Die Serie habe in meinem Leben eine große Rolle gespielt, "aber es ist wie ein Schulabschluss, wie das letzte Schuljahr", sagte sie dem Magazin. "Es ist an der Zeit, seine eigene Botschaft zu schaffen und sein eigenes Leben zu leben." (red, 27.8.2023)