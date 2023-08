Namen, Dienstgrade und Fotos von Polizisten und Mitarbeitern sind beim Unternehmen gespeichert. REUTERS/ALISHIA ABODUNDE

Die Londoner Polizei geht einer möglichen Datenpanne nach, die ihre Beschäftigten betreffen könnte. Bei einem Dienstleister sei es zu einem "unbefugten Zugriff auf das IT-System" gekommen, teilte die Metropolitan Police mit. Das Unternehmen habe grundsätzlich etwa Zugriff auf Namen, Dienstgrade und Fotos von Polizisten und Mitarbeitern, nicht aber auf persönliche Informationen wie Adressen, Telefonnummern und Finanzdaten.

"Wir arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, um herauszufinden, ob es eine Sicherheitslücke bei Daten der Metropolitan Police gegeben hat", teilten die Ermittler am Samstagabend mit. Der Sprecher einer Personalvertretung warnte, es könne unabsehbare Schäden anrichten, wenn solche Daten in die falschen Hände kämen.

Zuletzt hatten weitere Datenpannen für Aufsehen gesorgt: Die Polizei in der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland hatte auf die Anfrage eines Bürgers aus Versehen die Nachnamen, Dienstgrade und Einsatzorte all ihrer fast 10.000 Beamten und Beschäftigten herausgegeben. In England wurden aus Versehen persönliche Informationen von Verbrechensopfern, Zeugen und Tatverdächtigen herausgegeben. (APA/dpa, 27.8.2023)